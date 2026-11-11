Ballester, Repetto y Cantero acceden al DP World Tour; Pablo Larrazábal se queda fuera

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Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Los golfistas españoles José Luis Ballester y Rocco Repetto Taylor compartieron la victoria en la fase final de la Escuela de Clasificación del DP World Tour, lideraron la lista de 20 jugadores que obtuvieron sus tarjetas para el circuito europeo de la temporada 2027, en la que también está su compatriota Iván Cantero y de la que se cae Pablo Larrazábal después de 19 años y nueve títulos.

En la final de la Escuela del DP World Tour que concluyó este miércoles en el Infinitum Golf de Tarragona, la pareja española firmó rondas idénticas de 65 golpes, seis bajo par, para alcanzar un total de 32 abajo en la semana, un golpe por delante del australiano Cameron John, que aseguró su clasificación con una ronda de 66 en la última jornada, informa el circuito.

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Josle Ballester disputará su primera temporada completa en el DP World Tour, mientras que Repetto Taylor regresa al circuito a la primera oportunidad tras terminar en el puesto 152 de la clasificación Race to Dubai el mes pasado.

Iván Cantero firmó un 64 sin bogeys para terminar empatado en cuarta posición junto al inglés Tom Lewis, que se clasificó tras ganar un desempate en la Segunda Fase a principios de este mes para convertirse en suplente.

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Hay cuatro antiguos ganadores del DP World Tour que terminaron entre los puestos de clasificación: Tom Lewis, el vicecapitán de la selección europea de la Ryder Cup, Edoardo Molinari; Byeong Hun An y John Catlin.

El barcelonés Pablo Larrazábal dejará de jugar en el circuito europeo de golf después de 19 años y nueve victorias, entre 2008 y 2023.

Larrazábal, de 43 años, acabó en el puesto 56 en el torneo celebrado durante seis jornadas en el campo de Infinitum Golf. Perdió su estatus en el DP World Tour al quedar eliminado el pasado 23 de octubre en el torneo Genesis Championship de Corea del Sur, por lo que tuvo que inscribirse en la final de la Escuela, al igual que hizo en 2007 cuando consiguió la tarjeta por primera vez.

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El golfista catalán ha militado en el DP World Tour de forma ininterrumpida durante 19 temporadas, con 493 torneos a sus espaldas, en las que se había convertido en uno de los jugadores más emblemáticos por su carácter y por su palmarés.

Ganó su primer torneo en junio de 2008 en el Abierto de Francia en su primera campaña en el circuito y el último fue el Abierto de Países Bajos en mayo de 2023 y llegó a ser número 50 de la clasificación mundial en junio de ese año.

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Entre medias, conquistó torneos de prestigio como el de Abu Dabi en enero de 2014, en pugna con el norirlandés Rory McIlroy y el estadounidense Phil Mickelson, y en dos ocasiones el BMW International Open de Múnich (Alemania), en 2011, tras ganar en el desempate al español Sergio García, y 2015.

También ganó en 2022 el campeonato ISPS Handa precisamente en Infinitum Golf, pero en esta ocasión la suerte no le acompañó. EFE