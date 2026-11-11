98-66. El UCAM, muy superior al Bamberg, se jugará el acceso directo a octavos en Grecia

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Murcia, 11 nov (EFE).- El UCAM Murcia, muy superior al Bamberg y con Souley Boum como principal estilete ofensivo, se impuso al conjunto alemán por 98-66 y ya aseguró plaza, cuanto menos, para la repesca de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones FIBA aunque su objetivo sigue siendo acabar primero del grupo D -ahora es segundo con tres victorias y una derrota- y se lo jugará en la pista del Peristeri Betsson griego, al que necesita ganar a domicilio el 8 de diciembre para alcanzar ese propósito de acceder directamente a la siguiente ronda del torneo continental.

Los de Sito Alonso, que llegaban a este choque tras perder en su anterior comparecencia (72-80 frente al líder Peristeri), se medían a un rival al que ganaron con solvencia en Alemania (67-86 en el Brose Arena) y lo hacían con las bajas de última hora del base argentino Juani Marcos y el ala pívot Rubén López de la Torre, ambos con molestias; y otro ala pívot como el croata Toni Nakic, ausente por motivos personales.

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Con el choque consumiendo sus primeros minutos se supo que el Peristeri había ganado al Itelyum Varese italiano por 101-96, por lo que los helenos seguirían siendo líderes con un pleno de triunfos, y, por lo tanto, al UCAM CB, le hacía falta vencer también para no perder su estela y así continuar optando con garantías al primer puesto del grupo, que dará el acceso directo a los octavos de final. Ser segundo o tercero obliga a tener que superar una eliminatoria.

El conjunto germano comenzó mejor y mandó por 2-7 pero pronto llegó la reacción de los murcianos. El 12-12 con el que se llegó al ecuador del primer cuarto, con dos triples ya anotados por bando, auguraba que pudiera darse una disputa reñida aunque el acierto exterior de los granas, hoy vestidos de azul, propició su primer despegue en el encuentro (17-12). El barcelonés Jesús Ramírez, entrenador de los teutones, lo paró con tiempo muerto.

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No le iba a servir de mucho porque el UCAM CB, sumando de tres en tres -ya anotaron así Jonah Radebaugh, Kaiser Gates, Souley Boum y Sander Raieste, este por partida doble-, puso el 25-15 y ese +10 se repitió con el 27-17 y con el 29-19, que fue el resultado registrado al término del periodo inicial.

En el segundo cuarto, varios malos minutos de los universitarios, con demasiadas pérdidas de balón, les hizo pasar del 32-21 al 32-27 y esa diferencia se estabilizó con el Bamberg mejorando de la mano de Trevon Scott, ya con 10 puntos anotados. Así fue hasta que el coraje de Emanuel Cate y Moussa Diagne, a base de defensa y rebote, le dio un respiro a su equipo.

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Un 2+1 de Boum, dos tiros libres del base ecuatoguineano y también su segundo triple dieron la máxima ventaja local hasta ese momento (47-33 a un minuto del descanso). El número 0 de los murcianos ya llevaba 15 puntos y marcó diferencias siendo 13 los tantos de ventaja con otro enceste desde más allá del arco de Gates sobre la bocina para el 50-37, tanteo con el que los jugadores tomaron el camino hacia los vestuarios.

De una manera similar a como acabó la primera parte arrancó la segunda -triple de Dylan Ennis- y el choque tenía pinta de estar cerca de quedar medio resuelto con el 59-42 y, pese a que el conjunto español, estaba lejos de ofrecer su mejor versión le dio para mantener el colchón de puntos. No en vano, el cuarto, que dejó un bajo parcial de 15-15 y muchos fallos en uno y otro bando, concluyó con un 65-48 que no era concluyente pero sí estaba cercano a serlo.

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En los diez minutos finales ambos equipos intercambiaron canastas sin muchas más pretensiones pues el encuentro ya sí que estaba sentenciado. El mayor acierto de los de Sito, que hicieron 33 tantos en ese periodo, disparó la diferencia y hubo una máxima ventaja murciana de 34 tantos (90-57 tras un triple de Michael Forrest, sendos mates de Gates y Jean-Marc Pansa y dos más de tres del propio Gates y Radebaugh). Finalmente fueron 32, una auténtica paliza.

Ficha técnica:

98. UCAM Murcia Club Baloncesto (29+21+15+33): Boum (21), Radebaugh (15), Sant-Roos (8), Gates (13) y Cate (3) -cinco inicial-, Forrest (5), Raieste (6), Falk (2), Pansa (8), Diagne (4), Steinbergs (3) y Ennis (10).

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66. BMA365 Bamberg Baskets (19+18+15+18): Jones (8), Balint (7), Wright (9), Scott (10) y Ward (10) -cinco inicial-, ​​​​​​​Baehre (-), Wilson (2), Keppeler (11), Hochstadter (5) ​​​y Obiesie (4).

Árbitros: Julio Anaya, de Panamá; Martin Horozov, de Bulgaria; y Edgar Ceccarelli, de Francia. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones FIBA de baloncesto dentro del grupo D que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 3.000 espectadores. EFE

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Ij/asc