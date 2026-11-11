Espana agencias

88-80. El San Pablo Burgos se desinfla tras un gran inicio y cae ante Le Mans

Guardar

Redacción Deportes, 11 nov (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos perdió este miércoles en su visita al Le Mans Sarthe Basket por 88-80 en un encuentro que tuvo dos caras muy diferentes para los de Porfi Fisac, con un claro dominio en los minutos iniciales y una renta de 13 puntos, pero que poco a poco fue perdiendo protagonismo para terminar perdiendo el sexto partido consecutivo de la Eurocopa.

El conjunto burgalés salió muy enchufado y encontró en Chase Audige a su principal referencia ofensiva. Apoyado por la aportación de Obasohan, Koprivica y Dani Díez, el San Pablo fue construyendo una ventaja que alcanzó los trece puntos (10-23).

PUBLICIDAD

La buena circulación de balón y el acierto exterior permitieron a los visitantes controlar el primer cuarto, que terminó con 18-25 después de que Ajinca recortara diferencias para los franceses.

Pero el escenario cambió por completo en el segundo periodo. El Le Mans elevó su intensidad y aprovechó las dificultades ofensivas de los burgaleses para darle la vuelta al marcador.

PUBLICIDAD

Un parcial de 10-0 permitió a los locales ponerse por delante (28-25), obligando a Porfi Fisac a solicitar tiempo muerto y, aunque Obasohan y Sengfelder intentaron frenar la reacción francesa, el conjunto local continuó encontrando puntos con Stewart, Dufeal y Wood.

El San Pablo volvió a meterse en el encuentro gracias a Audige, que asumió la responsabilidad ofensiva y encadenó varios lanzamientos acertados para devolver la igualdad al marcador antes del descanso (45-45).

Tras el paso por vestuarios Le Mans volvió a tomar la iniciativa con Stewart como uno de los principales problemas para la defensa burgalesa y, con el apoyo de Dufeal y Wood, los franceses fueron abriendo diferencias.

El San Pablo trató de mantenerse a remolque con los puntos de Dani Díez, Koprivica y Obasohan, pero no consiguió frenar la producción ofensiva del rival y la ventaja local llegó a ser de ocho puntos (69-61) obligando a los burgaleses a tener una reacción.

En el último periodo, el equipo de Fisac intentó reducir distancias y Sengfelder y Taboada aportaron puntos para mantener vivas las opciones burgalesas, sin embargo, Le Mans encontró respuestas cada vez que el San Pablo amenazaba con acercarse (80-69).

Audige volvió a aparecer en el tramo final con dos nuevas canastas consecutivas que situaron el marcador en 80-75 y devolvieron cierta incertidumbre al encuentro, pero en los minutos finales le faltó acierto a Burgos y los franceses supieron gestionar su ventaja para evitar la remontada (88-80).

- Ficha técnica:

88 - Le Mans Sarthe Basket (18+27+24+19): Carlos Stewart Jr (19), Bastien Grasshoff (2), Moses Wood (13), Lucas Dufeal (12), Swann Penda (4) -cinco inicial-, Jordan King (6), Melvin Ajinca (13), Leopold Delaunay (2), Ugo Doumbia Niang (10), Tashawn Thomas (7), Nathan Kuta (0) Madiba Duaby Cisse (0).

80 - Recoletas Salud San Pablo Burgos (25+20+16+19): Chase Audige (26), Balsa Koprivica (6), Dani Díez (18), Retin Obasohan (8), Chris Sengfelder (7) -cinco inicial- Cody Mbengue (-), Pablo Almazán (-), Radosavljevic (3), Ramiro Rodríguez (-), Sekou Doumbouya (5), Raúl Lobaco (2) y Joaquín Taboada (5).

Árbitros: Sasa Pukl, Guido Giovannetti, Ioannis Tsimpouris. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 del Grupo A de la Eurocopa jugado en el Antares Arena de Le Mans (Francia). EFE

vfr/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

El Gobierno cifra en 120.000 los asistentes a la manifestación de Madrid, mientras que el Sindicato de Inquilinas dice que han sido 400.000

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Cientos de miles de personas se manifiestan en toda España pese a la lluvia por el derecho a la vivienda y contra los salarios y los precios

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

El jefe de campaña de Vox justificó la posición del partido invocando la decisión de su departamento jurídico de cambiar el “paradigma” en la gestión de las entrevistas de su candidato

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

ECONOMÍA

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico