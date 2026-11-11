88-80. El San Pablo Burgos se desinfla tras un gran inicio y cae ante Le Mans

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Redacción Deportes, 11 nov (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos perdió este miércoles en su visita al Le Mans Sarthe Basket por 88-80 en un encuentro que tuvo dos caras muy diferentes para los de Porfi Fisac, con un claro dominio en los minutos iniciales y una renta de 13 puntos, pero que poco a poco fue perdiendo protagonismo para terminar perdiendo el sexto partido consecutivo de la Eurocopa.

El conjunto burgalés salió muy enchufado y encontró en Chase Audige a su principal referencia ofensiva. Apoyado por la aportación de Obasohan, Koprivica y Dani Díez, el San Pablo fue construyendo una ventaja que alcanzó los trece puntos (10-23).

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La buena circulación de balón y el acierto exterior permitieron a los visitantes controlar el primer cuarto, que terminó con 18-25 después de que Ajinca recortara diferencias para los franceses.

Pero el escenario cambió por completo en el segundo periodo. El Le Mans elevó su intensidad y aprovechó las dificultades ofensivas de los burgaleses para darle la vuelta al marcador.

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Un parcial de 10-0 permitió a los locales ponerse por delante (28-25), obligando a Porfi Fisac a solicitar tiempo muerto y, aunque Obasohan y Sengfelder intentaron frenar la reacción francesa, el conjunto local continuó encontrando puntos con Stewart, Dufeal y Wood.

El San Pablo volvió a meterse en el encuentro gracias a Audige, que asumió la responsabilidad ofensiva y encadenó varios lanzamientos acertados para devolver la igualdad al marcador antes del descanso (45-45).

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Tras el paso por vestuarios Le Mans volvió a tomar la iniciativa con Stewart como uno de los principales problemas para la defensa burgalesa y, con el apoyo de Dufeal y Wood, los franceses fueron abriendo diferencias.

El San Pablo trató de mantenerse a remolque con los puntos de Dani Díez, Koprivica y Obasohan, pero no consiguió frenar la producción ofensiva del rival y la ventaja local llegó a ser de ocho puntos (69-61) obligando a los burgaleses a tener una reacción.

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En el último periodo, el equipo de Fisac intentó reducir distancias y Sengfelder y Taboada aportaron puntos para mantener vivas las opciones burgalesas, sin embargo, Le Mans encontró respuestas cada vez que el San Pablo amenazaba con acercarse (80-69).

Audige volvió a aparecer en el tramo final con dos nuevas canastas consecutivas que situaron el marcador en 80-75 y devolvieron cierta incertidumbre al encuentro, pero en los minutos finales le faltó acierto a Burgos y los franceses supieron gestionar su ventaja para evitar la remontada (88-80).

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- Ficha técnica:

88 - Le Mans Sarthe Basket (18+27+24+19): Carlos Stewart Jr (19), Bastien Grasshoff (2), Moses Wood (13), Lucas Dufeal (12), Swann Penda (4) -cinco inicial-, Jordan King (6), Melvin Ajinca (13), Leopold Delaunay (2), Ugo Doumbia Niang (10), Tashawn Thomas (7), Nathan Kuta (0) Madiba Duaby Cisse (0).

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80 - Recoletas Salud San Pablo Burgos (25+20+16+19): Chase Audige (26), Balsa Koprivica (6), Dani Díez (18), Retin Obasohan (8), Chris Sengfelder (7) -cinco inicial- Cody Mbengue (-), Pablo Almazán (-), Radosavljevic (3), Ramiro Rodríguez (-), Sekou Doumbouya (5), Raúl Lobaco (2) y Joaquín Taboada (5).

Árbitros: Sasa Pukl, Guido Giovannetti, Ioannis Tsimpouris. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 del Grupo A de la Eurocopa jugado en el Antares Arena de Le Mans (Francia). EFE

vfr/sab