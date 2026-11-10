Vox celebra como un triunfo la entrevista de Abascal en TVE que la izquierda cuestiona

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(Actualiza la NA2118 con más información sobre la entrevista y más valoraciones de dirigentes políticos y mediáticos)

Madrid, 10 nov (EFE).- El entorno de Vox celebra este martes como un triunfo estratégico la entrevista de anoche a su líder y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N, Santiago Abascal, en el programa 'La Revuelta', de Televisión Española, que ha sido intensamente cuestionada desde la izquierda.

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Fue la emisión más vista de la historia del programa de David Broncano, con una audiencia media de 4.815.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,6 %, y fue seguida durante al menos un minuto por 8.670.000 espectadores únicos, lo que supone el 18,2 % de la población española.

Un éxito para Vox, del que se ha hecho eco en X su director de Comunicación, Álvaro Zancajo. "Si llegan a emitirla íntegra, incluyendo los 40 minutos que han suprimido, la media se dispara a 6 millones", ha escrito después de que desde Vox se haya revelado que hubo fragmentos eliminados, como ya anunció el propio presentador.

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Entre ellos, las preguntas clásicas sobre el patrimonio del entrevistado y sus relaciones sexuales. A la primera, Abascal contestó que tenía 21.000 euros en el banco junto a su esposa, mientras que a la segunda prefirió no contestar y pidió que no se emitiera porque sus hijos y el resto de su familia estarían viendo el programa.

"Si algunos estáis alucinando, imaginad cómo fue la grabación real, sin el privilegio de la edición", ha destacado en la misma red Carlos Hernández Quero, miembro de la Ejecutiva Nacional del partido, para quien la entrevista "en directo" fue "un espectáculo".

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Sin embargo, el líder de Vox no ha centrado su valoración en el éxito de audiencia, sino en el presentador, sobre el que ha dicho en la Cope que "lo pasó mal".

"Él estaba preocupado, pero no por mí, no porque me temiera a mí, estaba preocupado por temor a los suyos, porque había recibido mucha presión", ha afirmado Abascal, para quien hubo "mucha tensión en el ambiente".

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La presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, cree que el objetivo de la entrevista era alimentar la división entre PP y Vox para luego "demonizar" a los de Abascal y decir que los populares no tiene con quién pactar.

Desde la izquierda creen que la entrevista sirvió de altavoz para discursos de odio y critican que se permitiera a Vox elegir al público.

Para el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, "amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia". "Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas. Frente a la involución, movilización", ha escrito en X.

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En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha defendido a los "magníficos" profesionales de TVE, ha denunciado que lo que anoche se vio fue a un político "insultar" y "amenazar" a un trabajador y ha asegurado que el Ejecutivo lleva años luchando contra el odio "en cualquiera de sus manifestaciones".

"El responsable de que la ultraderecha crezca se llama Alberto Núñez Feijóo", ha advertido en alusión a los pactos PP-Vox el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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El de Cultura y miembro del Frente Amplio, Ernest Urtasun, ha considerado "absolutamente inaudito que alguien vaya a la radiotelevisión pública y se traiga su propio público" y ha advertido en RNE que fue "un aperitivo de lo que puede ser la extrema derecha en el gobierno".

Su compañero de formación y titular de Consumo, Pablo Bustinduy, ha puntualizado que lo importante no es lo que diga el líder de Vox en una entrevista, sino su proyecto político y su idea de sociedad.

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La cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, ha cuestionado en X la decisión de "meter" a Abascal en horario de máxima audiencia, porque contribuye a "hacer crecer el monstruo pensando que con el miedo crecen los votos del PSOE.

"Luego nos llevamos las manos a la cabeza", ha lamentado convencida de que la crítica no debe dirigirse a Broncano, quien, según su compañera de partido, Ione Belarra, no habría entrevistado al líder de Vox sin el visto bueno del PSOE.

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Gabriel Rufián, candidato de ERC, ha defendido, por su parte, al presentador al afirmar que "podría decir muchas cosas pero tiendo a no meterme en linchamientos de mierda".

Ante las críticas por la entrevista, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la presencia de Abascal en la televisión pública y ha expresado su apoyo a Broncano y su equipo, aunque ha admitido que la entrevista "invita a la reflexión".

"En RTVE no regalamos excusas a nadie para gritar censura ni creamos mártires en un teatro", ha recalcado López en un mensaje en redes, en el que admite que "seguramente no fue el escenario ideal" para el talento del presentador. "Es fácil ser 'capitán a posteriori'", dice.

Y lamenta que ante un Abascal diciéndole a Broncano "vas a necesitar suerte", algunos prefieran "quedarse en el oportunismo para linchar a David y a la televisión pública".

En su opinión, demuestran que "les preocupa más el desgaste del formato que el fondo de lo que se escuchó anoche". EFE