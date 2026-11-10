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Urtasun admite que la huelga general es "política": "Los ciudadanos juzgarán quién pone palos a la rueda"

05/11/2026 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
05/11/2026 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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El ministro de Cultura y número 2 de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha admitido que la huelga general convocada para este 11 de noviembre es de carácter "político" sobre un gran "problema social" como es la vivienda, señalando que serán los ciudadanos los que juzguen qué partido político está "afrontando" esta problemática y cuál "pone palos a la rueda" para que no se solucione, en referencia a PP, Vox y Junts.

Urtasun ha subrayado que la huelga general pretende exigir que las instituciones y los partidos "estén a la altura" y ha defendido que desde Frente Amplio han sido muy "insistentes" desde el Consejo de Ministros reclamando medidas como la prórroga de los alquileres o la regulación del fraude en los contratos de habitaciones de temporada, como recogen los decretos que tiene previsto llevar el Gobierno a la Diputación Permanente del Congreso.

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En declaraciones a 'RNE', recogidas por Europa Press, ha criticado a PP y PSOE por dejar en los últimos treinta años "que la vivienda la regulara el mercado" y ha apostado por dar marcha atrás ahora en esas políticas, "invirtiendo en vivienda pública y regulando" frente a la propuesta de construcción de la derecha. "Hay que construir, pero hay que construir vivienda asequible, que es algo distinto", ha remachado.

"UNA LIMITACIÓN MENOS"

Preguntado por la decisión del Tribunal Supremo, que descartó suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos', el candidato de Frente Amplio ha celebrado que la resolución es una "limitación menos" del derecho a voto, recordando que se trató de una norma aprobada por el Parlamento, que dio derechos a "personas que tuvieron que marcharse fuera de España". "Si alguien cree que esas personas no tienen derecho al voto, que lo diga", ha añadido.

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El ministro ha recalcado que en España "la nacionalidad va asociada al voto", al tiempo que ha admitido que la rescisión del derecho a voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' es un "lío monumental" porque cuando aparece en el Consultado "un nacional con su pasaporte diciendo que es nacional español y pide votar, no le puede denegar su derecho, porque es un derecho que lo tiene reconocido constitucionalmente".

Ante ello, ha reclamado a la derecha que deje de "cuestionar el sistema electoral", que es "absolutamente limpio", y "deje de hurtar los derechos de ciudadanos que tienen la nacionalidad y que tienen derecho a votar". "Parece un escándalo democrático lo que ha hecho el Partido Popular con esta historia", ha agregado.

LA ENTREVISTA DE ABASCAL EN BRONCANO, "UN MOMENTO GRAVE"

Sobre la entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, en el programa de TVE 'La Revuelta', el ministro ha calificado este encuentro de un "momento grave" porque se vio a la derecha "en todo su esplendor".

A su juicio, Abascal canceló "el humor" en el programa de TVE al llevar "a su propio público" al formato de David Broncano. Dicho esto, ha denunciado la "censura de la extrema derecha" como en Castilla y León, donde gobierna Vox con el PP, y en la que ha condicionado las ayudas al cine "a criterios ideológicos".

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