Un detenido por la agresión con arma blanca de una mujer en Cuenca

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Toledo, 10 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre por la agresión con arma blanca que ha sufrido una mujer de 37 años en Cuenca, tras la cual ha tenido que ser trasladada en UVI al Hospital Universitario de la capital.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 3:15 horas en la calle Nohales de Cuenca, cuando la mujer ha resultado herida tras sufrir una agresión con arma blanca.

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La afectada ha sido trasladada en UVI móvil al Hospital Universitario de Cuenca.

Al lugar del suceso también han acudido agentes de la Policía Nacional, que ha detenido a un hombre por esta agresión.

Fuentes de la Policía Nacional han precisado que la detención se ha producido en el interior del domicilio del arrestado, si bien de momento se desconocen más detalles de la agresión. EFE

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