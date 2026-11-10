Espana agencias

UGT y CCOO animan a participar en la huelga y defienden el apoyo popular que la respalda

Guardar

Madrid, 10 nov (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han animado a la participación en el arranque de la huelga general del 11N y han reivindicado "el amplio soporte popular" que la respalda.

Ambos dirigentes han atendido a los medios de comunicación este martes antes de participar en un piquete informativo en la esquina de la Puerta del Sol con la calle Alcalá, en el centro de Madrid, un acto que ha marcado el inicio de esta huelga convocada para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida.

PUBLICIDAD

Unai Sordo ha remarcado que esta huelga va "de las condiciones de vida de la gente joven para las próximas décadas" y por ello les ha dicho que mañana es su día y les ha pedido que salgan de las clases, de los centros de FP, de las universidades, de los centros de trabajo, porque "mañana hay que tapar la calle".

El problema de la vivienda es la gran fractura socioeconómica que tiene España, ha añadido Sordo.

Por su parte, Álvarez ha insistido en que esta huelga general va a ser "extraordinariamente positiva" y ha considerado que ha habido pocas huelgas que cuenten "con un soporte popular tan amplio".

PUBLICIDAD

"Gobierne quien gobierne y pase lo que pase después del día 29 tendrá que escuchar a la calle", ha apuntado Álvarez en referencia al día de las elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

La huelga general está convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y se desarrollará durante las 24 horas del 11 de noviembre de 2026, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

No obstante, en los centros de trabajo organizados por turnos, comenzará con el primer turno, aunque se inicie antes de las 00:00 horas del día 11, y finalizará cuando termine el último turno, aunque concluya después de las 24:00 horas.

Asimismo, este martes cesarán en su actividad las personas cuya prestación esté relacionada con la elaboración de productos, servicios o aprovisionamientos que deban producir efectos inmediatos el 11 de noviembre. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 10 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 10 noviembre

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

El tenista italiano habló sobre su lesión y sobre el español

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 10 de noviembre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 10 de noviembre

Así ha sido el funeral por las víctimas de Urda: un Cristo que no salía del municipio en 400 años, 69 velas en memoria de los fallecidos y la exigencia de que “se esclarezcan las causas”

El acto religioso, organizado por la Archidiócesis de Toledo, ha comenzado pasadas las 19.00 horas y ha estado presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves

Así ha sido el funeral por las víctimas de Urda: un Cristo que no salía del municipio en 400 años, 69 velas en memoria de los fallecidos y la exigencia de que “se esclarezcan las causas”

David Broncano hace autocrítica y habla de su polémica entrevista con Santiago Abascal: “Esto es un marrón que me ha tocado por estar en la televisión pública”

El presentador de ‘La Revuelta’ ha confesado que está “triste” y que fue demasiado “ambicioso”

David Broncano hace autocrítica y habla de su polémica entrevista con Santiago Abascal: “Esto es un marrón que me ha tocado por estar en la televisión pública”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

ECONOMÍA

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

DEPORTES

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”