UGT y CCOO animan a participar en la huelga y defienden el apoyo popular que la respalda

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Madrid, 10 nov (EFE).- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han animado a la participación en el arranque de la huelga general del 11N y han reivindicado "el amplio soporte popular" que la respalda.

Ambos dirigentes han atendido a los medios de comunicación este martes antes de participar en un piquete informativo en la esquina de la Puerta del Sol con la calle Alcalá, en el centro de Madrid, un acto que ha marcado el inicio de esta huelga convocada para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida.

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Unai Sordo ha remarcado que esta huelga va "de las condiciones de vida de la gente joven para las próximas décadas" y por ello les ha dicho que mañana es su día y les ha pedido que salgan de las clases, de los centros de FP, de las universidades, de los centros de trabajo, porque "mañana hay que tapar la calle".

El problema de la vivienda es la gran fractura socioeconómica que tiene España, ha añadido Sordo.

Por su parte, Álvarez ha insistido en que esta huelga general va a ser "extraordinariamente positiva" y ha considerado que ha habido pocas huelgas que cuenten "con un soporte popular tan amplio".

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"Gobierne quien gobierne y pase lo que pase después del día 29 tendrá que escuchar a la calle", ha apuntado Álvarez en referencia al día de las elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

La huelga general está convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y se desarrollará durante las 24 horas del 11 de noviembre de 2026, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas.

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No obstante, en los centros de trabajo organizados por turnos, comenzará con el primer turno, aunque se inicie antes de las 00:00 horas del día 11, y finalizará cuando termine el último turno, aunque concluya después de las 24:00 horas.

Asimismo, este martes cesarán en su actividad las personas cuya prestación esté relacionada con la elaboración de productos, servicios o aprovisionamientos que deban producir efectos inmediatos el 11 de noviembre. EFE

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