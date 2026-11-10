Sumar propone al Gobierno aprobar la nacionalidad para saharauis por carta de naturaleza

Guardar

Madrid, 10 nov (EFE).- Sumar ha planteado a sus socios de Gobierno del PSOE aprobar antes del 29N la nacionalidad española para saharauis por carta de naturaleza a través de un real decreto en un Consejo de Ministros extraordinario, o bien como decreto ley con carácter de urgencia en la Diputación Permanente del Congreso.

Estas son las dos vías que Sumar plantea al PSOE para retomar ya el contenido de la ley que concede la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y a sus descendientes, que estaba pendiente de ser aprobada en el Senado pero decayó por la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

"Seguiremos exigiendo que el Partido Socialista no haga cortina de humo, que muestre firmeza frente a Marruecos y la firmeza se demuestra con esa norma, reconociendo la memoria y devolviéndole la nacionalidad a los españoles de origen saharaui nacidos antes del 77", ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Congreso la diputada de Sumar Tesh Sidi, de Más Madrid y origen saharaui.

La parlamentaria, candidata también de Frente Amplio, ha recordado que ya plantearon recientemente al PSOE aprobar la nacionalidad para los saharauis como decreto ley con carácter de urgencia en la Diputación Permanente del Congreso.

PUBLICIDAD

Pero este martes ha planteado también la posibilidad de que se haga si no por carta de naturaleza a través de un real decreto en un Consejo de Ministros extraordinario, sin necesidad de pasar luego por el mencionado órgano del Congreso, que vela por los poderes de la Cámara tras la disolución de las Cortes.

"El pueblo saharaui no puede pagar el pato constantemente en todas las legislaturas. Esta ley se tiene que hacer realidad y, sobre todo, que las promesas del Partido Socialista a sus militantes y a sus votantes no queden en aire", ha añadido. EFE

PUBLICIDAD

(video)