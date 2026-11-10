Siete acusados admiten haber introducido 171 kilos de cocaína en plátanos con destino Mercamadrid

05/06/2026 Mercamadrid al amanecer POLITICA MERCAMADRID

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Siete acusados han admitido este martes en el juicio formar parte de una organización dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína en España camufladas en contenedores de plátanos con destino a Mercamadrid en el marco de una operación que permitió intervenir 171,8 kilos de droga pura cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 8,3 millones de euros.

Antes de la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid, las defensas han alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscal y las acusaciones para lograr una reducción de las penas de cárcel.

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La fiscal solicitaba inicialmente 13 años de prisión para cada acusado por un delito contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal. Además, reclama una multa de 15 millones de euros para cada uno, por el delito contra la salud pública.

Ahora, las penas quedan reducidas a siete años y seis meses de cárcel por el delito contra la saud pública y a seis meses por la pertenencia a grupo criminal. En algunos de los casos, el tribunal ha acordado la expulsión de España tras cumplir parte de la condena.

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Según la acusación, la droga viajaba oculta en dobles fondos de los contenedores y tenía como destino una nave industrial de Barcelona, donde varios de los procesados se encargaban de extraerla antes de dar salida a la mercancía legal a través de Mercamadrid.

Según el escrito de acusación, la investigación comenzó a principios de 2023, cuando el Equipo Técnico de Policía Judicial del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la Guardia Civil tuvo conocimiento de la llegada de partidas de fruta procedentes de Sudamérica que entraban en España a través del puerto de Rotterdam con destino a Madrid.

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CAJAS DE FRUTAS CON DROGAS

Las primeras inspecciones permitieron detectar cajas de fruta manipuladas y con dobles fondos destinados a ocultar estupefacientes. A partir de entonces, se puso en marcha una operación conjunta entre la Guardia Civil y el grupo XV de la UDYCO de la Policía Nacional.

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Los investigadores identificaron un entramado empresarial que utilizaba principalmente las sociedades Incomex Service SL y Diversidades Andinas Market SL como importadoras, mientras que Unifresh SL, con sede en Lisboa, actuaba como intermediaria para dar apariencia de legalidad a las operaciones y facilitar la comercialización de la fruta en Mercamadrid.

El principal acusado figuraba como administrador único de Incomex Service y se encargaba de gestionar las importaciones y el traslado de los contenedores hasta una nave industrial de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), donde se extraía la cocaína.

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Por su parte, otro de los procesados estaba al frente de Diversidades Andinas y gestionaba la documentación de las sociedades implicadas a través de su propia gestoría. Otro de ellos, administrador de Unifresh, actuaba como intermediario y negociaba con comerciantes de Mercamadrid la venta de la fruta para justificar el destino de las importaciones.

TRES ENVÍOS CON CASI 172 KILOS DE COCAÍNA

La investigación permitió documentar tres operaciones en las que se intervinieron importantes partidas de cocaína. La primera tuvo lugar en mayo de 2023, cuando los agentes inspeccionaron en el puerto de Valencia un contenedor de plátanos procedente de Perú y consignado a nombre de Incomex Service SL.

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En su interior localizaron 117 paquetes ocultos en un doble fondo que contenían un total de 95,7 kilos de cocaína pura. La droga habría alcanzado un valor de más de 4,6 millones de euros en el mercado ilícito.

La segunda aprehensión se produjo en octubre de ese año, cuando la Policía Nacional inspeccionó otro contenedor de bananas procedente de Perú en el puerto de Algeciras. En esta ocasión localizaron 55 paquetes de cocaína ocultos en el interior de la estructura del contenedor.

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Tras autorizarse la entrega vigilada, el cargamento fue trasladado hasta la nave industrial de Barcelona. Allí, el 12 de octubre, varios de los acusados se personaron para recibir el contenedor y proceder a la extracción de la droga.

Un tercer envío llegó al puerto de Algeciras el 13 de octubre de 2023. Los agentes localizaron otros 41 paquetes de cocaína, con un peso de 47,1 kilos, escondidos en el hueco destinado al sistema de aire acondicionado del contenedor.

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También en este caso se autorizó una entrega controlada. El 19 de octubre, cuando el contenedor llegó a la nave de Barcelona, los agentes sorprendieron a varios de los procesados cuando se disponían a descargar la sustancia estupefaciente con herramientas que habían trasladado hasta las instalaciones.

En total, las tres operaciones permitieron intervenir 171,8 kilos de cocaína pura, cuyo valor en el mercado ilícito por venta al por kilos habría ascendido a más de 8,35 millones de euros.

REGISTROS Y DETENCIONES

La operación se saldó con la detención de los siete investigados entre los días 19 y 21 de octubre de 2023. Durante los registros practicados en sus domicilios y en el despacho profesional de Urbina, los agentes intervinieron dinero en efectivo, teléfonos móviles, ordenadores, documentación mercantil, facturas, sellos de las sociedades y anotaciones relacionadas con los contenedores.

En el domicilio de uno de ellos se localizaron 27.500 euros en efectivo, además de documentación de Incomex Service y anotaciones sobre diferentes importaciones. Entre los documentos figuraba un desglose de contenedores, costes y comisiones atribuidas a varios integrantes de la trama.

En el despacho profesional de un acusado, situado en Parla, se encontraron archivadores y documentación de las sociedades utilizadas en las importaciones, así como documentos relacionados con Mercamadrid y justificantes de pagos.

La Fiscalía sostiene que tanto el dinero como los vehículos y demás efectos intervenidos fueron utilizados para desarrollar la actividad delictiva o procedían de ella, por lo que reclama su decomiso.