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Podemos dice que participará en los debates organizados por la Academia de la Televisión

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Madrid, 10 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación participará en los debates que organizará la Academia de la Televisión entre los principales candidatos.

En declaraciones a los medios en Madrid, Montero ha dicho que la Academia se ha puesto en contacto con su formación para que participen en una reunión preparatoria esta semana en la que se determinará "de forma plural y democrática" la organización de los debates.

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El PP aceptó ayer la propuesta del PSOE para que los debates electorales se celebren en la Academia de Televisión, una oferta que incluía un cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y un debate a cuatro entre ellos dos y los candidatos de Vox y Frente Amplio, Santiago Abascal y Ada Colau, respectivamente.

Preguntada por si ese formato pasará a tener cinco candidatos, Montero ha precisado que es algo que se decidirá en la reunión convocada por la Academia.

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"Nosotras no podemos asegurar ahora cuáles van a ser los formatos de debate, podemos asegurar que Podemos va a estar ahí, en esa reunión preparatoria y en los debates que se hagan", ha afirmado.

Además ha celebrado que el PSOE "haya rectificado" en su postura y que Podemos "vaya a participar en el debate". EFE

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