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PNV cree "terrible" que TVE "diera espacio" a Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente"

15/07/2026 29N.- PNV cree "terrible" que TVE "diera espacio" a Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente". Díez Antxustegi llama a los vascos a votar porque Vox "viene a cargarse el autogobierno y el sistema de bienestar", y el PNV los protegerá BILBAO, 10 (EUROPA PRESS) El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree "terrible" que TVE "diera espacio" al presidente de Vox, Santiago Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente", porque supone "la antipolítica" y es "muy peligroso" para los intereses de la ciudadanía, en especial de la vasca. En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha reconocido que no suele ver el porgrama de La Revuelta de Broncano, pero sí lo ha seguido cuando han estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox. Según ha explicado, a él le gusta mucho la política y ve programas aún cuando suponga "antipolítica", como es el caso de la entrevista a Santiago Abascal. "Me parece terrible que la televisión pública diera espacio a una persona que a mí me parece que resulta muy peligrosa para los intereses de la ciudadanía vasca, en este caso concreto, y que se le está poniendo cara de vicepresidente del Gobierno español", ha añadido. "CARGARSE EL AUTOGOBIERNO" El dirigente jeltzale ha dicho que, mientras ayer por la noche veía la entrevista al presidente de Vox, él se reafirmaba "en que la ciudadanía vasca se tiene que mover y tiene que ir a votar el día 29, porque el día 30 va a empezar una legislatura en la que todo apunta a que esta persona va a ser vicepresidente y va a venir a cargarse el autogobierno, va a venir a cargarse nuestro sistema de bienestar, va a venir a cargarse lo que tanto y tanto ha costado construir". "Frente a eso, yo creo que lo que es evidente y lo que todo el mundo sabe es que en quién va a poder confiar para defenderlo y para protegerlo es en el PNV, que es quien lo ha hec
15/07/2026 29N.- PNV cree "terrible" que TVE "diera espacio" a Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente". Díez Antxustegi llama a los vascos a votar porque Vox "viene a cargarse el autogobierno y el sistema de bienestar", y el PNV los protegerá BILBAO, 10 (EUROPA PRESS) El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree "terrible" que TVE "diera espacio" al presidente de Vox, Santiago Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente", porque supone "la antipolítica" y es "muy peligroso" para los intereses de la ciudadanía, en especial de la vasca. En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha reconocido que no suele ver el porgrama de La Revuelta de Broncano, pero sí lo ha seguido cuando han estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox. Según ha explicado, a él le gusta mucho la política y ve programas aún cuando suponga "antipolítica", como es el caso de la entrevista a Santiago Abascal. "Me parece terrible que la televisión pública diera espacio a una persona que a mí me parece que resulta muy peligrosa para los intereses de la ciudadanía vasca, en este caso concreto, y que se le está poniendo cara de vicepresidente del Gobierno español", ha añadido. "CARGARSE EL AUTOGOBIERNO" El dirigente jeltzale ha dicho que, mientras ayer por la noche veía la entrevista al presidente de Vox, él se reafirmaba "en que la ciudadanía vasca se tiene que mover y tiene que ir a votar el día 29, porque el día 30 va a empezar una legislatura en la que todo apunta a que esta persona va a ser vicepresidente y va a venir a cargarse el autogobierno, va a venir a cargarse nuestro sistema de bienestar, va a venir a cargarse lo que tanto y tanto ha costado construir". "Frente a eso, yo creo que lo que es evidente y lo que todo el mundo sabe es que en quién va a poder confiar para defenderlo y para protegerlo es en el PNV, que es quien lo ha hec
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El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, cree "terrible" que TVE "diera espacio" al presidente de Vox, Santiago Abascal, al que "se le está poniendo cara de vicepresidente", porque supone "la antipolítica" y es "muy peligroso" para los intereses de la ciudadanía, en especial de la vasca.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha reconocido que no suele ver el porgrama de La Revuelta de Broncano, pero sí lo ha seguido cuando han estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox.

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Según ha explicado, a él le gusta mucho la política y ve programas aún cuando suponga "antipolítica", como es el caso de la entrevista a Santiago Abascal. "Me parece terrible que la televisión pública diera espacio a una persona que a mí me parece que resulta muy peligrosa para los intereses de la ciudadanía vasca, en este caso concreto, y que se le está poniendo cara de vicepresidente del Gobierno español", ha añadido.

"CARGARSE EL AUTOGOBIERNO"

El dirigente jeltzale ha dicho que, mientras ayer por la noche veía la entrevista al presidente de Vox, él se reafirmaba "en que la ciudadanía vasca se tiene que mover y tiene que ir a votar el día 29, porque el día 30 va a empezar una legislatura en la que todo apunta a que esta persona va a ser vicepresidente y va a venir a cargarse el autogobierno, va a venir a cargarse nuestro sistema de bienestar, va a venir a cargarse lo que tanto y tanto ha costado construir".

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"Frente a eso, yo creo que lo que es evidente y lo que todo el mundo sabe es que en quién va a poder confiar para defenderlo y para protegerlo es en el PNV, que es quien lo ha hecho durante las últimas décadas", ha destacado.

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