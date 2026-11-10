Espana agencias

Perasovic espera la llegada de un “buen pívot pronto” para Baskonia

Guardar

Vitoria, 10 nov (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, indicó este martes, en vísperas del duelo de Euroliga contra el Partizan en Belgrado, que espera la llegada de un "buen pívot pronto" que refuerce el equipo vitoriano.

El croata consideró ante los medios de comunicación que será "difícil" que esa pieza llegue para el duelo europeo.

PUBLICIDAD

"Somos conscientes de que Euroliga es un nivel mucho más alto que muchos partidos de ACB, pero también yo estoy muy convencido de que durante tiempos venideros vamos a estar mucho más competitivos y que vamos a ganar partidos con equipos grandes también", aseguró el técnico balcánico, consciente de las dificultades que tiene en la plantilla.

"No es tan simple manejar una plantilla sin jugadores grandes, con equipos que tienen tanto potencial, sobre todo físico y atlético", lamentó Perasovic.

Respecto a Partizan destacó que tiene "mucho potencial físico" y puso en valor a Carlik Jones. "Todo gira alrededor de él, pero tiene jugadores con un perfil mucho más defensivo que últimos años y mucho más físico", avisó el baskonista.

PUBLICIDAD

"Es importante parar su rebote ofensivo, su físico, porque cuando jugamos con una plantilla, con un quinteto muy bajo, pues no hay otra que hacer defensas de cambio, pero ahí hay una desventaja bajo el aro que es importante", expresó.

Para Velimir Perasovic no es difícil mentalizar a su equipo en la competición europea a pesar de la situación clasificatoria. "Los jugadores tienen muchas ganas en Euroliga y, como quedan 30 jornadas, queda muchísimo, y si empiezas ganando algunos partidos se va a ver una situación mucho mejor que ahora", analizó el preparador, que espera que el equipo cambie cuando encadene varios duelos como local.

"El equipo está motivado, pero a veces no llega", consideró.

Preguntado por Stefan Joksimovic, subrayó que "es un jugador muy talentoso y un futuro jugador NBA, que es un niño todavía y que a veces te parece que acaba de salir del colegio, no de un baloncesto profesional". "Tiene muchísimo talento y aprende deprisa, que es más importante", confesó. EFE

jd/rh/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Las perdices escabechadas que Juan Carlos I y la Familia Real servían cada Nochebuena: un producto en conserva nacido en la carretera de Jaén

Este producto en conserva, elaborado en el restaurante Orellana, en La Carolina, formó parte de la cena de Nochebuena de la Familia Real durante años, en honor a su madre, María de las Mercedes de Borbón y Orleans

Las perdices escabechadas que Juan Carlos I y la Familia Real servían cada Nochebuena: un producto en conserva nacido en la carretera de Jaén

Abel Caballero se queda ‘corto’: Madrid gastará 3,5 veces más que Vigo en luces de Navidad y Barcelona, casi el doble

La capital lidera el ranking con 6,97 millones de euros, mientras la Ciudad Condal casi duplica su presupuesto hasta alcanzar los 3,46 millones y el alcalde vigués dedica 1,98 millones a iluminar su ciudad

Abel Caballero se queda ‘corto’: Madrid gastará 3,5 veces más que Vigo en luces de Navidad y Barcelona, casi el doble

Las borrascas Bruna y Charles desatan un temporal de fuertes lluvias: Extremadura suspende las clases y evacúan un pueblo en Ávila

La llegada de Charles este miércoles provocará una “situación muy adversa” con vientos muy intensos, incluso con rachas huracanadas en algunas zonas

Las borrascas Bruna y Charles desatan un temporal de fuertes lluvias: Extremadura suspende las clases y evacúan un pueblo en Ávila

La vecina de Torrevieja que convierte los excrementos de perro en obras de arte: de ‘La ausencia del dueño’ a ‘El periodo marrón’

Todos los días la mujer sale para hacer una “inspección matinal” en las aceras de su vecindario

La vecina de Torrevieja que convierte los excrementos de perro en obras de arte: de ‘La ausencia del dueño’ a ‘El periodo marrón’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Los ayuntamientos tendrán que demostrar que ponen multas en las ZBE para acreditar que funcionan

La abogada de Koldo García renuncia a continuar con su defensa por “razones profesionales”

Nuevo revés judicial para Zapatero: la Audiencia Nacional rechaza apartar de la causa el informe sobre los 200.000 euros que cobró por sus gestiones en Bolivia

El PP hará que las becas de educación las reciban los alumnos con mejores notas: “Estudiar dependerá del talento, no de la renta”

ECONOMÍA

Abel Caballero se queda ‘corto’: Madrid gastará 3,5 veces más que Vigo en luces de Navidad y Barcelona, casi el doble

Abel Caballero se queda ‘corto’: Madrid gastará 3,5 veces más que Vigo en luces de Navidad y Barcelona, casi el doble

Huelga general 11 de noviembre: estos son los servicios mínimos de transporte

El PP anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: los jóvenes de 18 a 35 años no pagarán IRPF en su primer año como contribuyentes y los alimentos básicos tendrán IVA cero

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Endrick pone en el aire su futuro en el Real Madrid: “Solo tengo 20 años, veré cómo se desarrollan las cosas”

Endrick pone en el aire su futuro en el Real Madrid: “Solo tengo 20 años, veré cómo se desarrollan las cosas”

Ilia Topuria señala a Paddy Pimblett como su próximo rival: “Me lo como, como una salchicha que es”

Un sociólogo explica lo que tendrá que enfrentar Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: “La sociedad siempre va a buscar a quien echarle la culpa y crear una figura del malo”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”