Perasovic espera la llegada de un “buen pívot pronto” para Baskonia

Guardar

Vitoria, 10 nov (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, indicó este martes, en vísperas del duelo de Euroliga contra el Partizan en Belgrado, que espera la llegada de un "buen pívot pronto" que refuerce el equipo vitoriano.

El croata consideró ante los medios de comunicación que será "difícil" que esa pieza llegue para el duelo europeo.

PUBLICIDAD

"Somos conscientes de que Euroliga es un nivel mucho más alto que muchos partidos de ACB, pero también yo estoy muy convencido de que durante tiempos venideros vamos a estar mucho más competitivos y que vamos a ganar partidos con equipos grandes también", aseguró el técnico balcánico, consciente de las dificultades que tiene en la plantilla.

"No es tan simple manejar una plantilla sin jugadores grandes, con equipos que tienen tanto potencial, sobre todo físico y atlético", lamentó Perasovic.

Respecto a Partizan destacó que tiene "mucho potencial físico" y puso en valor a Carlik Jones. "Todo gira alrededor de él, pero tiene jugadores con un perfil mucho más defensivo que últimos años y mucho más físico", avisó el baskonista.

PUBLICIDAD

"Es importante parar su rebote ofensivo, su físico, porque cuando jugamos con una plantilla, con un quinteto muy bajo, pues no hay otra que hacer defensas de cambio, pero ahí hay una desventaja bajo el aro que es importante", expresó.

Para Velimir Perasovic no es difícil mentalizar a su equipo en la competición europea a pesar de la situación clasificatoria. "Los jugadores tienen muchas ganas en Euroliga y, como quedan 30 jornadas, queda muchísimo, y si empiezas ganando algunos partidos se va a ver una situación mucho mejor que ahora", analizó el preparador, que espera que el equipo cambie cuando encadene varios duelos como local.

PUBLICIDAD

"El equipo está motivado, pero a veces no llega", consideró.

Preguntado por Stefan Joksimovic, subrayó que "es un jugador muy talentoso y un futuro jugador NBA, que es un niño todavía y que a veces te parece que acaba de salir del colegio, no de un baloncesto profesional". "Tiene muchísimo talento y aprende deprisa, que es más importante", confesó. EFE

PUBLICIDAD

jd/rh/cmm