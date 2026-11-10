Patrimonio reúne estuches, cofres y arquetas en una muestra sobre 'El arte de guardar'

Guardar

Madrid, 10 nov (EFE).- La Galería de las Colecciones Reales presenta ‘El arte de guardar’, una exquisita colección de arcas, arquetas, cofres, baúles y estuches, la mayoría hechos a la medida de los valiosos objetos que estaban destinadas a guardar y proteger.

Se trata de medio centenar de cajas y estuches especialmente diseñados para custodiar joyas, medallas, crucifijos y reliquias que viajaban con los reyes y que, una vez los objetos han encontrado acomodo en palacios, conventos y museos, sus fundas se han relegado a los almacenes.

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En total, Patrimonio Nacional custodia más de mil contenedores, entre los que los comisarios de la muestra ha elegido 50 provenientes de Palacio Real, El Escorial y los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación, todos ellos en la Comunidad de Madrid.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 21 de febrero, está dividida en dos partes: ‘El arte de proteger’, que presenta estuches y cajas, y ‘El arte de venerar’, con una selección de relicarios y arquetas para guardar objetos litúrgicos o reliquias de santos.

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Hechos en su mayoría de cuero o tafilete (cuero de corderito, mucho más fino y delicado), en colores rojo o carmesí, los estuches están repujados y decorados con bordes, letras o escudos reales en oro, y un interior de terciopelo que se adapta a la forma del objeto que guardan.

Entre ellos destacan unos estuches para figuritas religiosas o crucifijos pertenecientes a ‘El Rey’, ‘La Reyna’ o ‘S.A.R. La Princesa de Asturias’, unas cajitas no más grandes que una caja de cerillas, marcadas con sendos cartelitos que rezan ‘Pendientes de Diamantes’.

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También se expone un gran estuche de cuero con la inscripción ‘Este aderezo está hecho por D. Narciso Soria, Diamantista de Cámara de S.M. Año de 1829". En su interior hay espacios específicos hecho a medida para guardar un collar, pendientes, manillas, un ‘seviné’ para el pecho, un bandó para la cabeza, un peine y un cinturón.

Se trata del tercer aderezo que el rey Felipe VII encargó para su esposa la reina María Cristina de Borbón con motivo de su enlace, explica el comisario y jefe de servicio de Conservación de Artes Decorativas, Mario Mateos.

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La otra mitad de la exposición, dedicada a ‘El arte de venerar’ muestra una delicada colección de baúles y cofres, la mayoría concebidos para guardar objetos personales y posteriormente adaptados a la custodia de importantes reliquias.

Así una bellísima arqueta que, a juzgar por el hecho de que en su interior guarda un espejito en la tapa, se cree que podía ser un joyero, pero que al llegar al Monasterio de las Descalzas Reales se transformó en un relicario para custodiar restos de San Francisco de Borja, cuyo retrato se pintó sobre el espejito.

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La conservadora del monasterio y también comisaria de la muestra, Ana García Saez, destaca la delicada factura de estas cajas y arquetas, realizadas en carey, nácar, maderas finas o incluso cañas talladas en la India, Manila o Japón, en Europa o en el Virreinato de Nueva España.

Como explica el director de la Colecciones Reales, Víctor Cageao, “durante siglos miramos lo que había dentro y nos olvidamos de la caja. Por eso muchos estuches y arquetas se perdieron pese a que son obras de arte en sí mismas”.

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Así, las piezas de la exposición “nos cuentan cómo se conservaban los objetos preciosos pero también cómo viajaba o rezaba la corte” en aquellos tiempos en los que los reyes y toda la corte pasaban la primavera en Aranjuez (Madrid), el verano en La Granja (Segovia), el otoño en El Escorial (Madrid) y el invierno en Madrid. EFE

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