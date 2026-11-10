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Miguel Méndez: "La victoria es lo más importante, pero nos hubiese gustado jugar mejor "

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Redacción Deportes, 10 nov (EFE).- Miguel Méndez, entrenador de la selección española de baloncesto, valoró la victoria del equipo (73-71) ante República Checa este martes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, en el Grupo J de clasificación al Eurobasket 2027, aunque lamentó que no hubiesen podido "sacar" su característico estilo de juego.

"Un partido muy complicado. (República Checa) Hicieron lo que quisieron hacer. No conseguimos sacar nuestro juego. Nuestro ataque no estuvo muy brillante, no solo por meter o fallar, no conseguimos hacer nuestro baloncesto. Hemos sufrido mucho su transición y su baloncesto precisamente por esto, por no jugar en ataque y estar descolocadas a la hora de defender", analizó a los medios de comunicación tras el duelo.

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"Necesitamos entrenar, necesitamos mejorar mucho nuestro juego. Creo que podremos jugar mejor y utilizar mejor a nuestras jugadoras, lo haremos seguro en el próximo partido", agregó.

El seleccionador reiteró la importancia de la victoria y confió en sacar una mejor versión en los próximos compromisos como visitantes el sábado en Bulgaria y el martes 17 de noviembre ante Croacia.

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"La victoria es lo más importante, nos hubiese gustado jugar mejor y dar un mejor espectáculo, pero sacar el primer partido en casa es muy importante. Tenemos dos salidas complicadas, especialmente la de Croacia, que es muy buen equipo. Perder nos hubiese metido mucha presión, nos ayudará a mejorar, considero muy importante la victoria", aseguró.

Por último, agradeció al público de Oviedo su apoyo y deseó regresar en futuras ocasiones. En esa línea, también elogió el rendimiento de Iyana Martín, que en su regreso a su ciudad natal, fue la mejor del partido con 18 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y 23 de valoración.

"Es una jugadora especial, llevo tiempo diciéndolo. No era fácil para ella jugar aquí. Una mujer tan joven que sea capaz de sujetar tantas emociones, con el homenaje, con la entrega de la Insignia de Oro de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias (FBPA), jugar frente a su familia y amigos...no es fácil. Tampoco tirar del carro como ha tirado. Estamos muy contentos con ella y yo también", concluyó. EFE

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