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Marco Rubio ve cerca crear un consejo electoral que declare vacante la presidencia de Venezuela y convoque elecciones

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que el proceso esbozado por Washington para la transición democrática en Venezuela avanza, esperando la formación de un nuevo Tribunal Supremo en diciembre y el establecimiento posterior de un Consejo Nacional Electoral (CNE) "no político" que podría declarar la vacancia en la Presidencia --que actualmente ocupa en funciones Delcy Rodríguez-- dando pie a una convocatoria electoral.

"Vamos por buen camino para tener a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo en funciones a mediados del mes que viene, en diciembre. Poco después, se procederá a la creación del nuevo consejo electoral", ha indicado en una rueda de prensa en París, donde se encuentra para una cumbre de jefes de Exteriores del G7.

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Estos dos elementos, ha aseverado, son "fundamentales" y componen junto a una "prensa libre y abierta" los elementos necesarios a juicio de Rubio "para que unas elecciones funcionen en Venezuela".

"Debemos mantener un seguimiento constante y asegurarnos de cumplir con los plazos establecidos; una vez que se constituya el consejo electoral y se cuente con los elementos necesarios, cabe esperar que se declare la vacancia en la Presidencia", ha espetado Rubio en alusión a una jefatura del Estado ocupada actualmente por Delcy Rodríguez en régimen de interinidad, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar en enero de 2026.

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La vacancia, ha explicado el jefe diplomático estadounidense, "daría lugar a un periodo de seis meses para la celebración de elecciones, en una fecha fijada por el consejo electoral legítimo que esperamos ver constituido muy pronto". "En definitiva, existe un plan. Estamos impulsándolo; es una prioridad para nosotros y confío en que tendrá éxito", ha proseguido.

Además, Rubio ha anotado que "hay 7 millones de venezolanos viviendo en el extranjero" y que "es necesario abrir consulados en Estados Unidos para que los venezolanos que residen allí cuenten con un lugar al que puedan acudir para ejercer su voto" de cara a unos comicios venezolanos. "Actualmente, no hay ningún consulado venezolano abierto en Estados Unidos", ha advertido.

Tras su intervención, la principal negociadora de la oposición venezolana en el proceso abierto con las autoridades, Dinorah Figuera, le ha dado las gracias al propio Rubio y a Estados Unidos "por todo el apoyo brindado en el proceso de transición a la democracia en Venezuela".

"Desde la representación de la Asamblea Nacional de 2015 en la mesa de diálogo, estamos comprometidos en cumplir con la hoja de ruta establecida", ha incidido, antes de prometer que los venezolanos tendrán "elecciones justas, blindadas y democracia plena".

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