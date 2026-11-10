La subasta de camisetas del Elche-Betis recauda 9.200 euros para la familia de De Miguel

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Elche (Alicante), 10 nov (EFE).- El Elche y el Real Betis han recaudado más de 9.200 euros con la subasta solidaria de las camisetas de los titulares de ambos equipos en el partido del pasado domingo, una iniciativa puesta en marcha para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el pasado martes.

La subasta, que se cerró este lunes a las 23:59 horas, registró un total de 1.018 pujas y permitió vender las 22 camisetas, que partían de un precio inicial de 50 euros cada una.

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La iniciativa fue anunciada el pasado domingo por ambos clubes con motivo del encuentro que disputaron en el estadio Martínez Valero, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

En los próximos días, el Elche se pondrá en contacto con el entorno de Jesús de Miguel para hacerle llegar la recaudación obtenida con esta acción solidaria. EFE

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