La Real, con una renta de dos goles en Estambul para acceder a cuartos de la Copa Europa

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San Sebastián, 10 nov (EFE).- La Real Sociedad intentará este miércoles acceder a los cuartos de final de la Copa Europa femenina, para lo que deberá defender en Estambul, ante el Fenerbahce turco, los dos goles de renta logrados en el encuentro de ida en San Sebastián.

Las donostiarras llegan a este partido en su mejor momento, tras un inicio accidentado y con derrotas que sembraron muchas dudas sobre sus opciones esta temporada.

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La eliminación del acceso a la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Chelsea a primeros de septiembre fue su punto más bajo, ya que coincidió con la marcha sorpresiva de su entrenador y el relevo por el técnico actual, Gorka Álvarez.

Ahora, tras siete encuentros sin perder y con triunfos que sirven para incrementar la moral, hace tres semanas ante el Barcelona (2-1) y este fin de semana en el derbi guipuzcoano en Eibar (1-2), la Real Sociedad afronta la segunda competición europea con mucha confianza en una eliminatoria encarrilada pero en ningún caso decidida.

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La internacional con España Ainhoa Marín, máxima goleadora del equipo, será la principal esperanza 'txuri-urdin' en el estadio Chobani Stadyumu que acogerá este encuentro y que es la sede habitual de los partidos del conjunto masculino del Fenerbahce. EFE

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