La luz de Dan Flavin tiñe de violeta a los visitantes del Guggenheim antes de apagarse

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Bilbao, 10 nov (EFE).- La luz de una obra de Dan Flavin teñirá de violeta, desde este miércoles 11 de noviembre, las paredes del Museo Guggenheim Bilbao y también a los visitantes que se acerquen a ella, en una exposición levantada con unos tubos fluorescentes que pronto dejarán de fabricarse, según su comisaria Lauren Hinkson.

Esa pieza es 'barrera artificial de luz fluorescente azul, roja y azul (para Flavin Starbuck Judd)', de 1968, una valla de módulos rectangulares que va de pared a pared y que dirige y obstaculiza el movimiento del público.

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En la rueda de prensa de presentación de 'Dan Flavin: algo de luz' -muestra que reúne 24 piezas de luz fluorescente del artista estadounidense, realizadas entre las décadas de 1960 y 1980-, Hinkson ha cifrado en alrededor de 2.100 horas la duración de esas lámparas.

Es decir, casi tres meses encendidas sin parar.

La también conservadora de colecciones del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York ha situado en el centro de la obra de Flavin una paradoja, la de "una luz eléctrica que flota, se desvanece y se quema pero que, por estandarizada y ubicua, parece permanente".

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El museo guarda un inventario de repuestos con el que sustituirlos, pero la comisaria ha advertido de que la fabricación de fluorescentes se detendrá pronto y que el próximo año "se aprobará en Europa una norma que impida enviarlos internacionalmente".

Cuando se acabe ese inventario, ha planteado, habrá que decidir si la obra se convierte en otra cosa o deja de existir, una determinación que corresponde a la comunidad, a los herederos del artista y a los fabricantes.

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Mientras tanto, iluminará las salas del Guggenheim hasta el 4 de abril de 2027.

Primera exposición individual

Las obras proceden de los fondos de la Colección Panza del Guggenheim neoyorquino y de préstamos de la Dia Art Foundation, y el título remite a la primera exposición individual de piezas fluorescentes que Flavin presentó en 1964 en la galería Kaymar de Nueva York.

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La directora general del museo, Miren Arzalluz, ha señalado que en las galerías diseñadas por Frank Gehry esa luz artificial se encuentra con la natural que entra en el edificio, de modo que la exposición cambia a lo largo del día, según la luz de fuera.

Flavin, nacido en Jamaica (Nueva York) en 1933 y fallecido en Riverhead (Nueva York) en 1996, empezó a pensar en las posibilidades artísticas de la luz eléctrica en el verano de 1961, cuando trabajaba de vigilante en el American Museum of Natural History.

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Dos años después fijó en la pared de su estudio un tubo fluorescente sin modificar y desde entonces utilizó equipos comerciales en diez colores y cuatro medidas estándar, de 61, 122, 183 y 244 centímetros, sin alterar nunca el formato básico.

Obra dedicada a Piet Mondrian

Entre las piezas destacadas de la muestra también figura 'verdes cruzando verdes (dedicada a Piet Mondrian, a quien le faltaba el verde)', de 1966.

Patrocinada por Iberdrola, la exposición incluye además siete de los treinta y nueve "monumentos" que Flavin dedicó entre 1964 y 1990 al artista y arquitecto ruso Vladimir Tatlin, realizados con tubos de luz blanca fría de 2,44 metros fijados a la pared.

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Según Hinkson, el propio artista afirmó que sus iconos "no ensalzan al bendito salvador en catedrales suntuosas", sino que son "concentraciones construidas que celebran estancias desnudas" y que "aportan una luz limitada". EFE

(vídeo)