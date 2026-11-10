La actriz Laia Marull: "Nunca pienso demasiado en mi carrera; voy a lo que me provoca"

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José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 10 nov (EFE).- Laia Marull no parece una actriz de caminos trazados ni de decisiones calculadas. Prefiere "el riesgo" a la comodidad, los personajes "complejos" a los territorios conocidos y escoge los desafíos: "Nunca pienso demasiado en mi carrera; voy a lo que me provoca", señala en una entrevista con EFE.

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Sin embargo, Marull (Barcelona, 1973) visita Santiago para recoger el premio Cineuropa por su amplia trayectoria, esa que le ha granjeado hasta tres premios Goya en las categorías de actriz revelación, actriz de reparto y actriz principal; siendo la única intérprete en contar con un 'cabezón' en cada jerarquía.

Pero además cuenta con una sólida trayectoria teatral y una filosofía que la ha llevado a dar vida a mujeres fuertes, complejas, contradictorias y alejadas de estereotipos: "Cuanto más difícil es, más me animo. Me provoca que sea algo que no sé cómo voy a hacer".

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Su relación con la interpretación ha sido poco convencional desde el principio. Reconoce que comenzó "algo tarde", después pasó "una larga temporada instalada en la categoría de promesa" y posteriormente le llegó el Goya a mejor actriz revelación cuando ya había participado en varias películas.

"Lo pillé todo un poco a destiempo", bromea, al mismo tiempo que asegura que ahora, echando la vista atrás, puede decir sin reservas que se considera "una actriz".

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El origen de aquella decisión es curioso, puesto que con menos de 20 años y cuando todavía no se había atrevido a explorar del todo sus inquietudes artísticas, su padre le regaló el volumen de 'Todo Mafalda', de Quino, y allí encontró el detonante para su hoy oficio.

"Me dijo que era un libro mágico, al que podía hacerle una pregunta y que me respondería. Aquella misma noche, después de que unas amigas insistieran en que el teatro era algo que me encantaría, abrí el libro y me encontré con una viñeta de Mafalda que decía: "Si así no lo hicieras, que Dios nos libre de la que se va a armar".

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Al día siguiente se apuntó a una escuela de teatro y allí encontró su primera gran escuela profesional. Su debut llegó en el Lliure de Barcelona, en un montaje dirigido por Lluís Pasqual, rodeada de grandes nombres de la interpretación catalana.

Desde entonces ha construido una carrera que combina teatro, cine y televisión, con textos y personajes de enorme exigencia. Ha transitado por autores como Brecht, Ibsen y Lorca, ha interpretado la Lulú de Frank Wedekind -el personaje "más complejo" de su trayectoria- y ha recorrido España durante casi dos años con 'Incendies', la mítica obra de Wajdi Mouawad.

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En cine ha sido Pilar, la protagonista inolvidable de 'Te doy mis ojos' de Icíar Bollaín; pero también una secundaria de lujo en películas como 'Pa Negre' o 'Llueven vacas' y protagonista de cintas "más pequeñas" de directoras nóveles por las que también apuesta.

"Siendo protagonista llevas la mochila de la película, y eso a veces es muy duro", explica, a su vez que reivindica la dificultad de construir personajes secundarios capaces de dejar huellas decisivas.

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Como trabajos más recientes están 'La terra negra', de Alberto Morais, con quien ha trabajado en tres ocasiones o su reciente participación en la serie 'El castillo', que gira en torno a las redes de trata y explotación sexual a finales de los 90.

"Ahora estamos en un momento complicado para según qué. Ser productor independiente está difícil", reconoce la actriz.

Según señala, una cinematografía "saludable" necesita espacio para todas las propuestas y también para el cine pequeño y de autor, ese que precisamente tiene una gran acogida en Cineuropa, un festival que, como otros tantos, considera "una celebración del cine", una forma de hacer "comunidad". EFE

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(foto)