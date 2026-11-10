La abogada Leticia de la Hoz renuncia a defender a Koldo García por "razones profesionales"

28/11/2025 La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno tiene previsto interrogar hoy desde las 10.00 horas como investigado al exasesor ministerial Koldo García por los contratos adjudicados por Canarias en pandemia, después de pasar su primera noche en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo (TS) ante el riesgo "extremo" de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

Guardar

La abogada Leticia de la Hoz ha renunciado a ejercer la defensa del exasesor ministerial Koldo García en el 'caso Koldo', que se investiga en la Audiencia Nacional, alegando "razones profesionales".

"Por razones profesionales, cuyo contenido queda amparado por el secreto profesional, renuncio a continuar ejerciendo la defensa de Koldo García Izaguirre en esta causa", señala la letrada en un escrito remitido al juez instructor de la causa, Ismael Moreno en el que detalla que esta decisión ha sido comunicada previamente al exasesor ministerial "con antelación suficiente para que pueda proveer a su defensa".

PUBLICIDAD

De la Hoz señala que "con el fin de no causar indefensión" al que hasta ahora era su cliente, se encargará de atender las diligencias y trámites "que resulten inaplazables" hasta que el exasesor ministerial designe un nuevo abogado de su libre elección o se le asigne uno de oficio.

La letrada defendió a Koldo García durante el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo (TS) contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, en el que el exasesor ministerial fue condenado a 19 años de cárcel.

PUBLICIDAD

A su vez, De la Hoz está imputada en el marco del 'caso Leire Díez', en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.