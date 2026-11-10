Halladas nuevas vías para personalizar el tratamiento del cáncer de próstata metastásico

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Barcelona, 10 nov (EFE).- Un ensayo clínico liderado por el Grupo de Cáncer de Próstata del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) ha identificado nuevas vías para personalizar el tratamiento del cáncer de próstata metastático.

Según ha informado este martes el hospital en un comunicado, se trata de un ensayo clínico académico de fase 2, denominado ZZ-FIRST, que analiza la combinación de los medicamentos talazoparib y enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata metastásico de alta carga tumoral que no habían recibido previamente tratamiento hormonal.

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La investigación, publicada en la revista Nature Medicine, incluyó a 54 pacientes, de los que 37 fueron tratados con talazoparib y enzalutamida y 17 con enzalutamida en monoterapia.

En los pacientes tratados con esa combinación experimental, transcurrieron 45,3 meses entre el inicio del tratamiento y el momento en el que la progresión del tumor se detecta en imágenes médicas, frente a los 31,1 meses en pacientes tratados con enzalutamida en monoterapia.

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Según datos del Global Cancer Observatory (Globocan), en 2022 se diagnosticaron 1,47 millones de nuevos casos de cáncer de próstata en todo el mundo. Las estimaciones apuntan a que esta cifra podría duplicarse hasta alcanzar los 2,9 millones de casos anuales en 2040.

En España, es el cáncer más frecuente en hombres y, según la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2026 se diagnosticarán casi 35.000 nuevos casos. EFE

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