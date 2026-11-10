Feijóo avisa a los sindicatos que "muchos trabajadores" pueden darse cuenta de su "error histórico" con la huelga

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes a los sindicatos de que "muchos trabajadores" pueden darse cuenta del "error histórico más grande y más profundo" que éstos han cometido convocando la huelga general del 11 de noviembre.

"Vamos a ver lo que pasa, quizás a partir de mañana habrá muchos trabajadores que se den cuenta que a lo mejor los sindicatos han cometido el error histórico más grande y más profundo desde que tenemos democracia en nuestro país", ha señalado Feijóo durante una entrevista en el programa 'Horizonte' de 'Cuatro', recogida por Europa Press.

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El líder 'popular' ha defendido que los trabajadores en España "tienen un derecho constitucional de huelga" y que los sindicatos "representan a los trabajadores", para después resaltar que "no hay ningún antecedente de hacer una huelga en contra de los partidos de la oposición".

"Después de ocho años de un Gobierno que ha conseguido los mayores casos de corrupción, que ha conseguido el mayor incremento de impuestos a la clase trabajadora y que ha conseguido, nada más y nada menos, por si acaso a alguien le interesa la vivienda, 297.000 desahucios durante los ocho años de su mandato", ha criticado.

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En este sentido, ha manifestado que le "gustaría tener interlocutores sociales que tuviesen reputación social" y "tener patronal y sindicatos con los que acordar". "Para eso es muy importante que la gente te respete", ha subrayado.

"YO TENGO PALABRA, NO SOY SÁNCHEZ"

Preguntado por las informaciones publicadas en las que el exasesor ministerial Koldo García asegura haber pactado con el hasta ahora abogado del PP el pago de sus defensas y de un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Pedro Sánchez, el líder 'popular' ha respondido que, si bien comprende que "el Gobierno tiene que buscar algún subterfugio", le "gustaría que no le faltase en tanto a la inteligencia de los españoles".

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"Yo me remito a los hechos. Primero, el Partido Popular, que ejerció la coordinación de la Constitución Popular, pidió 30 años de prisión para el señor Koldo, más que la Fiscalía Anticorrupción y más que la sentencia definitiva, que creo recordar que fueron 19 años. Por tanto, que se nos diga que si estábamos intentando pactar con no sé quién, cuando somos absolutamente contundentes en la solicitud de pena, queda desarmado", ha argumentado.

Feijóo ha asegurado que, durante los cuatro años que lleva como presidente del PP "no hay nadie que haya hablado con autorización" del partido "para ofrecer un euro". "Eso le doy mi palabra de honor y le puedo asegurar que yo tengo palabra, no soy Sánchez", ha remarcado.

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"Decir que el señor Koldo es una persona de prestigio, que no miente y que el Gobierno considera como fiable, cuando lo que ha dicho Sánchez es que le había decepcionado y que casi no le conocía a pesar de que fuese el custodio de sus avales... En fin, no tengo muchas ganas de perder el tiempo, eso es una difamación", ha afirmado.

Así, ha reivindicado que saldrá en defensa del "honor" de su partido, "no como el señor Sánchez que todavía no ha denunciado a la señora Leire". "Pero vuelvo a reiterar, hay una diferencia sustancial entre el señor Sánchez y yo", ha concluido.

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