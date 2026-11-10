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El PP se compromete a impulsar infraestructuras y proteger a los Cuerpos de Seguridad frente al narcotráfico

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La número uno por el PP al Congreso por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha visitado Chiclana, donde ha reivindicado que "es una de las ciudades que más claramente refleja la necesidad de cambio que existe en España" y se ha comprometido a impulsar las infraestructuras, mejorar la Seguridad y proteger a los Cuerpos de Seguridad frente al narcotráfico.

Acompañada por la número siete de la candidatura, Ana Bertón, y de la presidenta local, Ascensión Hita, ha comprometido que el Gobierno de Feijóo dará "soluciones a los problemas y proyectos que llevan tantos años esperando en la localidad", según ha indicado en una nota el PP.

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García-Pelayo ha hecho referencia a las "carencias de infraestructuras", afirmado que Cádiz es "una provincia aislada por carreteras, tren y aire". Asimismo, en materia de Seguridad ha defendido el reconocimiento de la provincia como Zona de Especial Singularidad para que "las ciudades, como Chiclana, cuenten con los guardias civiles necesarios para poder garantizar la seguridad y hacer frente al narcotráfico y que los agentes no tengan que enfrentarse sin los medios adecuados a mafias que cada vez son más violentas y que emplean armas de guerra".

LO QUE DICE EL PROGRAMA DEL PP

En su programa electoral, que ha presentado este martes en Madrid Alberto Núñez Feijóo, el PP asegura que el crimen organizado "no campará a sus anchas en ningún territorio de España". "Reforzaremos las unidades contra el crimen organizado, con una unidad central permanente en la frontera sur", asegura.

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Además, señala que renovará y mejorará la calidad de la flota marítima y aumentaremos el número de helicópteros de patrulla nocturna y drones". También asegura que los agentes tendrán "protección jurídica y medios para detener narcolanchas sin poner en riesgo sus vidas". "Haremos las reformas legales precisas para asfixiar económicamente al crimen organizado", promete.

Asimismo, la formación de Alberto Núñez Feijóo asegura que ampliará "las competencias de la Audiencia Nacional frente al narcotráfico, el blanqueo y el crimen organizado".

FINANCIACIÓN AJUSTADA A SUS NECESIDADES EN LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS

Por otra parte, ha explicado que Chiclana es un municipio turístico en el que la población se triplica en verano y el Ayuntamiento" no cuenta los recursos suficientes para atender la mayor demanda de servicios", por lo que "el presidente Feijóo se comprometerá con los municipios turísticos que tendrán una financiación ajustada a sus necesidades".

"En lugar de invertir en nuestras carreteras, la mejora de nuestros trenes, en la mejora de nuestras conexiones por avión, parece que de lo que se ha preocupado el Ministerio de Transporte es en mejorar la vida de algunos socialistas que trabajan y trabajaban en el Ministerio de Transporte", ha afirmado.

Así, ha afirmado que la obra del Nudo de Tres Caminos, "que debería haber terminado hace cuatro meses, se está eternizando y no hay una previsión para su finalización". "Es una chapuza que está colapsando el acceso a municipios turísticos que son importantes para la provincia de Cádiz, como es el acceso desde Jerez a toda la Bahía de Cádiz y, por supuesto, a Chiclana", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que "no se sabe en qué ha fallado la redacción del proyecto, pero ahora tiene que ser modificado y ajustado nuevamente a la ley". "El Nudo de Tres Caminos se ha convertido en un expediente X que no sabemos cuándo va a finalizar la obra pero sobre todo tampoco sabemos cuánto dinero va a costar", ha dicho.

Así, ha pedido explicaciones sobre por qué la obra está parada, cuánto se ha ejecutado de la obra, cuánto va a costar o que falló en la redacción del proyecto. "Siendo obra del Ministerio de Transporte ya no nos extraña nada, no sorprende nada, porque ese ministerio parece que se ha convertido en un agujero negro del PSOE", ha añadido.

Finalmente, ha manifestado que "frente a los incumplimientos y las vergüenzas del PSOE, el PP, con el presidente Feijóo, ofrece gestión, seriedad y soluciones a través del cambio necesario que la provincia de Cádiz necesita de manera urgente".

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EuropaPress

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