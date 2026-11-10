El Gobierno canario suspende las clases presenciales en Tenerife, La Palma y La Graciosa

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Las Palmas de Gran Canaria, 10 nov (EFE).- El Gobierno de Canarias ha decidido suspender hoy, miércoles, las clases presenciales en Tenerife ante el riesgo que supone la borrasca Charles, una medida que ya había decretado para La Palma y La Graciosa.

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La Consejería de Educación ha tomado esta noche esta decisión ante la evolución del fenómeno meteorológico en Tenerife, que apunta a que esta isla también puede sufrir vientos de mucha intensidad, como ha informado a través de su cuenta en la red social X.

Los fuertes vientos y lluvias que acompañarán a la borrasca Charles a su paso por Canarias, según los pronósticos, ya habían llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a poner en aviso naranja (riesgo importante) a todas las islas. Para La Palma, el aviso se elevaba a nivel rojo (extremo), por rachas de 130 Km/h.

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En consonancia, el Gobierno de Canarias ha activado una alerta por fuertes vientos para toda la comunidad autónoma, con declaración de "alerta máxima" en el caso de La Palma y las cumbres de Tenerife.

Los últimos datos sobre la evolución de Charles han aconsejado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y a la Consejería de Educación suspender la actividad lectiva presencial también en Tenerife para "evitar los desplazamientos de la población, especialmente durante las horas de entrada y salida del alumnado y del personal de los centros educativos".

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Y todo ello, precisa, porque se espera, un "empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto desde esta madrugada".

Esta misma tarde, el Gobierno de Canarias envió a todos los teléfonos móviles de La Palma (86.100 habitantes) un mensaje ES-Alert para reforzar la declaración de alerta máxima.

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En ese mensaje, Protección Civil informa a los ciudadanos de La Palma que se esperan en la isla rachas generalizadas de viento de más de 100 Km/h, que podrían superar los 130 Km/h entre las 3.00 de la madrugada y el mediodía del miércoles.

Por ello, le aconseja evitar desplazamientos innecesarios y cualquier actividad al aire libre, así como asegurar los objetos de los balcones, terrazas y azoteas que puedan caer o ser arrastrados por el viento, además de cerrar puertas y ventanas. EFE

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