El Gobierno autoriza más de 11.800 millones para la modernización de las Fuerzas Armadas

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Gobierno ha autorizado un paquete de inversión de más de 11.800 millones de euros destinado a mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas que incluye la adquisición de misiles antiaéreos y sistemas contra drones o la modernización y el desarrollo de los submarinos S-80 y los helicópteros NH90.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en su reunión de este martes a más de una de decena de contratos que suponen la movilización de un total de 11.860.333.248 euros, ha informado el Gobierno.

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Estos son los acuerdos:

Uno de los contratos tiene como objetivo la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones para capacitar a las unidades de defensa antiaérea y antimisil de las Fuerzas Armadas para ser desplegadas, dando cobertura defensiva total contra amenazas de tal naturaleza. Tiene un valor de 3.396.694.214 euros, distribuidos en diez anualidades.

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Más de 2.373 millones de euros a la modernización y desarrollo de los submarinos de la serie S-80, cuya complejidad técnica exige una adaptación permanente a los avances tecnológicos y un mantenimiento que permita alcanzar los máximos niveles de disponibilidad y fiabilidad, según el Gobierno.

Adquisición de sistemas contra vehículos aéreos no tripulados (C-UAS) para hacer frente a las amenazas que representa el empleo hostil de los drones, tanto en territorio nacional como en el exterior: 1.450 millones.

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Contrato para la modernización y desarrollo de los helicópteros NH90 que asegurará su operatividad por un valor de 996.000.000 euros y que será adjudicado a Airbus Helicopters España.

Compra de misiles para dotar a los submarinos S-80 de determinadas capacidades, de acuerdo con las necesidades operativas de la Armada y de las directrices de la OTAN, por un importe de 792 millones de euros distribuidos en nueve anualidades.

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Modernización de los dos buques de asalto anfibio de la clase Galicia para actualizar sus sistemas de comunicaciones, combate y navegación y adaptarlos a los nuevos escenarios operativos, incluida la posible integración de vehículos no tripulados y la mejora de sus capacidades de ciberdefensa, por 594,8 millones de euros.

Más de 591 millones para el diseño y construcción de un buque de inteligencia para mejorar la capacidad de la Armada en guerra electrónica, que llevará a cabo Navantia. El plazo para la entrega será de 74 meses.

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La modernización de los buques cazaminas de la clase Segura permitirá actualizar sus capacidades y adaptar sus sistemas a los nuevos riesgos y amenazas. El valor estimado es de 527.300.000 euros.

Un total de 480 millones de euros para el programa europeo TAUROS NEO de desarrollo, modernización y adquisición de una nueva generación de misiles de crucero aire-tierra de largo alcance que se lanzan desde aeronaves para atacar objetivos terrestres de alto valor, sin necesidad de introducir el avión en el espacio aéreo del adversario.

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Orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque hidrográfico oceánico que llevará a cabo Navantia en la Bahía de Cádiz por un valor de 345.091.314 euros.

Modernización y desarrollo de los buques de asalto anfibio de la clase Galicia, los buques de aprovisionamiento de combate de las clases Patiño y Cantabria, y los buques de acción marítima de la clase Meteoro, por un importe global de 209.807.000 euros.

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Apoyo logístico de la flota de aeronaves Canadair en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio, un activo esencial en la extinción de los incendios forestales, por un valor de 38.400.000 euros y una vigencia de cuatro años.

Segunda modernización de los misiles de crucero TAURUS (MLR/MLU-II) con el fin de extender su operatividad más allá de 2040. Tiene un valor de 65.000.000 euros, distribuidos en seis anualidades. EFE

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