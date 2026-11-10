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El Gobierno autoriza más de 11.800 millones para la modernización de las Fuerzas Armadas

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Gobierno ha autorizado un paquete de inversión de más de 11.800 millones de euros destinado a mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas que incluye la adquisición de misiles antiaéreos y sistemas contra drones o la modernización y el desarrollo de los submarinos S-80 y los helicópteros NH90.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en su reunión de este martes a más de una de decena de contratos que suponen la movilización de un total de 11.860.333.248 euros, ha informado el Gobierno.

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Estos son los acuerdos:

Uno de los contratos tiene como objetivo la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones para capacitar a las unidades de defensa antiaérea y antimisil de las Fuerzas Armadas para ser desplegadas, dando cobertura defensiva total contra amenazas de tal naturaleza. Tiene un valor de 3.396.694.214 euros, distribuidos en diez anualidades.

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Más de 2.373 millones de euros a la modernización y desarrollo de los submarinos de la serie S-80, cuya complejidad técnica exige una adaptación permanente a los avances tecnológicos y un mantenimiento que permita alcanzar los máximos niveles de disponibilidad y fiabilidad, según el Gobierno.

Adquisición de sistemas contra vehículos aéreos no tripulados (C-UAS) para hacer frente a las amenazas que representa el empleo hostil de los drones, tanto en territorio nacional como en el exterior: 1.450 millones.

Contrato para la modernización y desarrollo de los helicópteros NH90 que asegurará su operatividad por un valor de 996.000.000 euros y que será adjudicado a Airbus Helicopters España.

Compra de misiles para dotar a los submarinos S-80 de determinadas capacidades, de acuerdo con las necesidades operativas de la Armada y de las directrices de la OTAN, por un importe de 792 millones de euros distribuidos en nueve anualidades.

Modernización de los dos buques de asalto anfibio de la clase Galicia para actualizar sus sistemas de comunicaciones, combate y navegación y adaptarlos a los nuevos escenarios operativos, incluida la posible integración de vehículos no tripulados y la mejora de sus capacidades de ciberdefensa, por 594,8 millones de euros.

Más de 591 millones para el diseño y construcción de un buque de inteligencia para mejorar la capacidad de la Armada en guerra electrónica, que llevará a cabo Navantia. El plazo para la entrega será de 74 meses.

La modernización de los buques cazaminas de la clase Segura permitirá actualizar sus capacidades y adaptar sus sistemas a los nuevos riesgos y amenazas. El valor estimado es de 527.300.000 euros.

Un total de 480 millones de euros para el programa europeo TAUROS NEO de desarrollo, modernización y adquisición de una nueva generación de misiles de crucero aire-tierra de largo alcance que se lanzan desde aeronaves para atacar objetivos terrestres de alto valor, sin necesidad de introducir el avión en el espacio aéreo del adversario.

Orden de ejecución para el diseño y construcción de un buque hidrográfico oceánico que llevará a cabo Navantia en la Bahía de Cádiz por un valor de 345.091.314 euros.

Modernización y desarrollo de los buques de asalto anfibio de la clase Galicia, los buques de aprovisionamiento de combate de las clases Patiño y Cantabria, y los buques de acción marítima de la clase Meteoro, por un importe global de 209.807.000 euros.

Apoyo logístico de la flota de aeronaves Canadair en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio, un activo esencial en la extinción de los incendios forestales, por un valor de 38.400.000 euros y una vigencia de cuatro años.

Segunda modernización de los misiles de crucero TAURUS (MLR/MLU-II) con el fin de extender su operatividad más allá de 2040. Tiene un valor de 65.000.000 euros, distribuidos en seis anualidades. EFE

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