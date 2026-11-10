Delgado, Barbero y Valero acompañarán a Colau este sábado en su primer acto de campaña en Andalucía

17/10/2026 (I-D) La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero; el diputado de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero; durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns se unen en Frente Amplio "para construir una alternativa de izquierdas, amplia y plural, capaz de plantar cara a la extrema derecha, garantizar las pensiones, la educación pública y poner la vivienda y la vida de la gente en el centro". POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El cabeza de lista por Madrid y candidato de Más Madrid, Emilio Delgado, la candidata de Movimiento Sumar en el Frente Amplio, Verónica Barbero, y el cabeza de lista de la coalición por Sevilla, Enrique Santiago, acompañaran a la candidata a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, en su acto de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre en Sevilla.

Según ha confirmado la coalición en una nota, el acto tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en la plaza Alcalde Horacio Hermoso Araujo del barrio del Tiro de Línea de Sevilla a partir de las 12,00 horas.

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"El Frente Amplio Andaluz hace un acto público para demostrar que la gente trabajadora tenemos mucho que decir en esta campaña y mucho que ganar en estas elecciones con", ha aseverado el coordinador general de IU Andalucía y candidato de IU en Frente Amplio, Toni Valero que también acompañará a Colau en este acto.

Asimismo, Valero ha señalado que la coalición "tiene un proyecto de país para la gente" y ha animado a participar no solo en el acto de este sábado sino durante "esta ilusionante campaña". Así, ha reivindicado que existe una "mayoría social que se va a convertir en una mayoría social de la mano de Frente Amplio".

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