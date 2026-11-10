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Dana White, tanteado por Trump como portavoz de Casa Blanca: "No quiero estar en política"

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Washington, 9 nov (EFE).- El director ejecutivo de la UFC, Dana White, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo, que fue tanteado por el presidente Donald Trump para ser portavoz de la Casa Blanca, apareció este lunes en la sala de prensa de la residencia y rechazó el puesto: "Tengo cero aspiraciones políticas".

"Gracias por el ofrecimiento, señor. No quiero dedicarme a la política", declaró White en la sala de prensa de la Casa Blanca. "Me deja desolado oír esto. Adiós a todos", respondió Trump en una aparición convocada en el último minuto la tarde del lunes.

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Previamente, Trump anunció en su red social Truth Social que había ofrecido el puesto de secretario de Prensa a "White, un luchador y guerrero implacable.

En su mensaje, el presidente explicó que le ha pedido que lleve a la Casa Blanca como asistentes a varios peleadores, aunque no sean estadounidenses, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris.

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"Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!", dijo.

El puesto de portavoz de la Casa Blanca permanece vacante desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia fue cesada apenas cinco días después de asumir el cargo por su mal desempeño, convirtiéndose en la persona que menos tiempo lo ha desempeñado.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso. EFE

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