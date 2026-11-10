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Chile inicia concentración para enfrentar a Colombia en los últimos amistosos del año

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Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- La selección chilena inició este lunes su concentración para preparar dos amistosos ante Colombia, que disputará el próximo viernes 13 en Cali, y luego el martes 17 en Santiago, los últimos que se jugarán este año.

El técnico interino Nicolás Córdova contó con la mayor parte de los 26 convocados en el Complejo Juan Pinto Durán de la capital chilena, a la espera de que se integren algunos jugadores que vienen del exterior antes de que viajen el miércoles a Colombia.

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El encuentro ante los cafeteros tiene carácter benéfico y la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto que afectó a ese país en agosto.

Entre los jugadores esperados está el mediocampista del León mexicano Rodrigo Echeverría y los delanteros Maxi Gutiérrez del ruso Dinamo Moscú y Darío Osorio, del Crystal Palace inglés.

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Las principales novedades de la nómina, por su parte, con el defensor del Inter de Porto Alegre brasileño Guillermo Maripán y el volante Williams Alarcón, reciente campeón con el argentino Boca Juniors, quienes no fueron llamados para la pasada gira en Norteamérica.

La Roja viene de enfrentar, en octubre pasado, a Canadá con quien perdió por 1-0 en Toronto, a Estados Unidos ante el que cayó por 4-2 en St. Louis y a México con el que cerró un triunfo por 0-2 en Los Ángeles.

Chile llegará a Cali con la baja del zaguero Benjamín Kuscevic, del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), quien fue desafectado tras lesionarse el tobillo derecho durante un entrenamiento con su club.

La nómina de 26 jugadores está compuesta por:

Porteros: Lawrence Vigouroux (Swansea, GBR), Brayan Cortés (Argentinos Juniors, ARG) y Christian Bravo (Huachipato).

Defensas: Gabriel Suazo (Sevilla, ESP), Paulo Díaz (Atlanta United, USA), Guillermo Maripán (Inter de Porto Alegre, BRA), Felipe Faúndez (O’Higgins), Jonathan Villagra, Iván Román y Diego Ulloa (Colo Colo).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (León, MEX), Williams Alarcón (Boca Juniors, ARG), César Pérez (Defensa y Justicia, ARG), Vicente Pizarro (Rosario Central, ARG), Felipe Loyola (Pisa, ITA), Nils Reichmuth (FC Thun, SUI), Víctor Felipe Méndez (Colo Colo), Agustín Arce (Universidad de Chile).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Dinamo Moscú, RUS), Ben Brereton (Sheffield United, GBR), Darío Osorio (Crystal Palace, GBR), Lucas Cepeda (Elche, ESP), Gonzalo Tapia (Columbus Crew, MLS), Emiliano Ramos (Everton de Viña del Mar), Clemente Montes (Universidad Católica). EFE

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