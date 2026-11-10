Cataluña requerirá a Renfe la apertura de expedientes por incumplimiento servicios mínimos

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Barcelona, 10 nov (EFE).- La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern requerirá a Renfe información sobre el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de maquinistas de hoy y que abra expedientes para investigar el motivo por el que muchos de ellos no se presentan a sus puestos de trabajo: "seremos taxativos".

"No es aceptable el no cumplimiento de los servicios mínimos y llegaremos hasta el final de estos expedientes y en la investigación de qué ha estado pasando estos días con este incremento de la no presencialidad de los maquinistas en los servicios", ha afirmado la consellera Paneque en declaraciones a Catalunya Ràdio.

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Ha insistido en que "lo que hemos de hacer como Govern, aparte de fijar los servicios mínimos, es garantizar el derecho de los usuarios a la movilidad y, viendo la situación de esta mañana de incumplimiento de los servicios mínimos, hemos activado otros refuerzos, como pueden ser líneas de autobús en los ejes ferroviarios para garantizar al máximo la movilidad de las personas".

Paneque ha recordado que el Govern respeta el derecho a la huelga, pero que, cuando se establecen los servicios mínimos y estos se incumplen, "el canal que tenemos como titular del servicio de Rodalies es requerir a la empresa que nos diga por qué todos estos maquinistas no se han presentado a trabajar y si acreditan o no bajas laborales".

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Al mismo tiempo, ha dicho "entender perfectamente el estado de ánimo de los maquinistas, que se enmarca en una negociación en términos de mejorar las garantías de seguridad, pero aquí hay diferentes derechos que entran en colisión y todos se tienen que garantizar".

El Govern "tiene que garantizar la movilidad de los usuarios" y ante ello, ha advertido, "tenemos que ser taxativos en el cumplimiento" de los servicios mínimos y "garantizar la movilidad de los trabajadores y trabajadoras de este país".

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Ha destacado igualmente que el gobierno catalán "está con la mano tendida y la puerta abierta en una negociación que no está llevando a cabo directamente", y que "los sindicatos saben que la seguridad ha sido una de nuestras obsesiones, que hemos reforzado la seguridad en Cataluña en Rodalies y continuamos con la puerta abierta para trabajar en este ámbito".

Respecto al motivo de por qué en Cataluña se han decretado unos servicios mínimos ferroviarios del 25 % en hora punta durante la huelga general de mañana mientras en otras comunidades se elevan al 75 % en hora punta y el 50 % el resto del día, Paneque ha explicado que "hemos tomado de referencia los últimos servicios mínimos decretados en otras huelgas generales".

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En este sentido, ha añadido que el Govern espera que mañana estos servicios mínimos se cumplan y que, de no cumplirse, se activarán los mecanismos alternativos para asegurar la movilidad de usuarios. EFE.