Cataluña requerirá a Renfe apertura de expedientes por incumplimiento de servicios mínimos

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(Actualiza la EC2055 con declaraciones de la consellera Sílvia Paneque en la rueda de prensa tras el Consell Executiu)

Barcelona, 10 nov (EFE).- El Govern catalán requerirá a Renfe información sobre el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de maquinistas de este martes y que abra expedientes para saber por qué muchos de ellos no se han presentado a sus puestos de trabajo.

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"Seremos taxativos", ha dicho este martes la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en declaraciones a Catalunya Ràdio.

En su opinión, "no es aceptable el no cumplimiento de los servicios mínimos y llegaremos hasta el final de estos expedientes y en la investigación de qué ha estado pasando estos días con este incremento de la no presencialidad de los maquinistas en los servicios".

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La consellera ha insistido en que "lo que hemos de hacer como Govern, además de fijar los servicios mínimos, es garantizar el derecho de los usuarios a la movilidad y, viendo la situación de esta mañana de incumplimiento de los servicios mínimos, hemos activado otros refuerzos, como pueden ser líneas de autobús en los ejes ferroviarios para garantizar al máximo la movilidad de las personas".

Paneque ha indicado que el Govern respeta el derecho a la huelga pero que, cuando se establecen los servicios mínimos y estos se incumplen, "el canal que tenemos como titular del servicio de Rodalies es requerir a la empresa que nos diga por qué todos estos maquinistas no se han presentado a trabajar y si acreditan o no bajas laborales".

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Al mismo tiempo, ha dicho "entender perfectamente el estado de ánimo de los maquinistas, que se enmarca en una negociación en términos de mejorar las garantías de seguridad, pero aquí hay diferentes derechos que entran en colisión y todos se tienen que garantizar".

Ha señalado igualmente que el Govern catalán "está con la mano tendida y la puerta abierta en una negociación que no está llevando a cabo directamente", y ha recordado que "los sindicatos saben que la seguridad ha sido una de nuestras obsesiones, que hemos reforzado la seguridad en Cataluña en Rodalies y continuamos con la puerta abierta para trabajar en este ámbito".

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Respecto al motivo de por qué en Cataluña se han decretado unos servicios mínimos ferroviarios del 25 % en hora punta durante la huelga general de mañana mientras en otras comunidades se elevan al 75 % en hora punta y al 50 % el resto del día, Paneque ha indicado que "hemos tomado de referencia los últimos servicios mínimos decretados en otras huelgas generales".

Ha añadido que el Govern espera que mañana estos servicios mínimos se cumplan y, si no, se activarán mecanismos alternativos para asegurar la movilidad de usuarios.

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En rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, Paneque ha sostenido que "todas las comunicaciones a los maquinistas que tenían que hacer servicios mínimos" se notificaron, igual que en ocasiones anteriores.

Paneque ha recordado que los servicios mínimos son obligatorios y ha cifrado en unos 50 los maquinistas que se han ausentado de su puesto de trabajo a primera hora pese a tener que cumplirlos.

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Ha advertido de que las deficiencias en la red no se revertirán "de un día para otro", puesto que requiere "un esfuerzo" en inversión.

Una vez se abran los expedientes a los maquinistas, los trabajadores tendrán tres días para alegar si concurría alguna causa que les excusara de ir a trabajar, como estar de baja.

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Aunque la Generalitat sea la titular del servicio, es Renfe, como operadora y quien tiene la relación laboral con los maquinistas, la competente para impulsarlos.

Paneque ha admitido que tardarán "unos días" en determinar si ha habido infracciones, puesto que primero hay que incoar un expediente informativo y luego, si procede, el sancionador. EFE

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