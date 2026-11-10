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Baskonia visita mañana al Partizán en Belgrado, con Kurucs recuperado

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Vitoria, 10 nov (EFE).- Kosner Baskokia visitará este miércoles el 'infierno' de Belgrado, donde le aguarda el Partizan en la undécima jornada de la Euroliga, en la que los vitorianos son últimos con el Milán, con solo un partido ganado.

El conjunto vitoriano recupera a Rodions Kurucs y suma efectivos en la pintura en la que solo estaban Faried y Frisch, aunque, por el contrario, podría perder al base Damion Baugh por un golpe en el último partido.

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Los interiores Tadas Sedekerskis y Márcio Santos serán baja con total seguridad, por lo que el equipo de Velimir Perasovic volverá a padecer muchos problemas en la rotación.

El buen momento de Kobi Simmons y los chispazos del joven esloveno Stefan Joksimovic podrían marcar el camino de un equipo que podría encontrar el camino de la victoria en la anotación.

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El equipo serbio, dirigido por el exbaskonista Joan Peñarroya, es el que menos puntos anota en la competición continental, aunque también es uno de los que menos puntos recibe.

Eso coloca a Partizán en la zona media de la tabla clasificatoria con cinco triunfos y cinco derrotas, gracias también a su capacidad defensiva, pues es el equipo que más balones recupera y uno de los que mejor protege su aro.

A pesar de estar condenado por los porcentajes de tiro en algunos partidos, los azulgranas deberán prestar atención a su líder Carlik Jones, que lleva el ritmo de su equipo, mientras que el exazulgrana Toney Jekiri, que llega con molestias en el aductor, equilibra el juego en la pintura.

Viejos conocidos en Vitoria como Luca Vildoza y Vanja Marinkovic también tomarán parte. El argentino tiene problemas en una mano, mientras que el serbio se ha reincorporado recientemente al equipo después de una grave lesión en el talón de Aquiles.

El Baskonia suma siete derrotas en Euroliga y Partizan solo ha perdido un partido en casa. EFE

jd/rc/og

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