Barbero acusa a PP y Vox de ser "comerciales de Blackstone y Alquiler Seguro"

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Vigo, 10 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio Verónica Barbero se ha sumado este martes por la noche a los piquetes delante de la factoría del grupo de automoción Stellantis en Vigo, donde ha trasladado su respaldo a la huelga general y ha acusado a PP y Vox de ser "comerciales de Blackstone y de Alquiler Seguro".

Barbero ha indicado que este paro es "una huelga contra el poder especulativo y por el derecho a la vivienda".

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La portavoz de Sumar en el Congreso en la última legislatura ha afirmado que "las derechas, Vox y el PP, intentaron parar la huelga incluso sin estar en el gobierno" porque "no representan a la ciudadanía".

"Ellos son simplemente comerciales de Blackstone y de Alquiler Seguro", ha indicado Barbero, quien ha reivindicado que "cuando la sociedad para, la sociedad siempre avanza".

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Además, ha traslado su "especial reconocimiento a los sindicatos de clase y a los sindicatos de inquilinas por el trabajo desarrollado para ponerse delante de los grandes especuladores, de los fondos buitre" y ha defendiendo la movilización en la calle frente a la especulación inmobiliaria. EFE