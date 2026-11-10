'Bajañí', la película "de emociones" de Fernando Trueba: "Es abrirte de orejas y volar"

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Eva Ruiz Verde

Sevilla, 10 nov (EFE).- El director de cine Fernando Trueba, que llega al Festival de Cine Europeo de Sevilla con 'Bajañí', la película musical protagonizada por Niño Josele, ha explicado que es un filme "de emociones" y de "dejarte llevar". "Es abrirte de orejas y de piernas, sentarte y volar con la música", detalla en una entrevista con EFE.

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Coincidiendo con su proyección en la sección Panorama Andaluz del certamen, Trueba advierte al público que va a encontrar "una experiencia sensorial" al ver 'Bajañí', nombre con el que se conoce la guitarra española en lengua caló.

"Es una película en la que no hay 'bla, bla, bla' y todo es emoción, todo es belleza y todo es pura música", explica el director, que realiza una introducción de un minuto y veinte segundos al comienzo del filme "para decirle a la gente por qué estamos aquí, pero de la forma más corta posible, para que se sienten y empiece la música".

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La película comienza en Almería, donde Niño Josele regresa a su origen y recorre las calles de su barrio natal para adentrarse en un paisaje de cuevas donde empieza a tocar la guitarra en un viaje que le llevará a Madrid, Nueva York y Brasil.

En estos escenarios comparte, una tras otra, piezas musicales, desde jazz a música brasileña, con Kenny Barron y Ron Carter, Caetano Veloso y Rubén Blades, Estrella y Soleá Morente y Marisa Monte o formaciones como Artemis o la Bana Mantiqueira, en lo que Trueba define como "un sueño cumplido".

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Preguntado por si el documental musical no es un formato arriesgado, el director asegura que cree "en las cosas bonitas y sin tentar". "Siempre hay un elemento de riesgo que es lo bonito, sobre todo en una música como esta, en la que hay tanta improvisación y tantos mundos musicales distintos, pero ahí está la magia y la gracia".

"Y la sorpresa también -añade-. Hay gente que me dice que cada vez que se acaba un número se preguntaba 'y ahora qué va a hacer'", explica Trueba, que detalla que tanto en el Festival de San Sebastián, donde se produjo el estreno oficial, como en In-Edit en Barcelona, el público ha aplaudido después de cada tema.

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El director, que reconoce que "es muy bonito ver que funciona y que la gente disfruta mucho", destaca que la propuesta de la película también pasa por "oír la música mejor que en ningún disco y mejor que si estás en un concierto en vivo, porque nunca puedes ver tan de cerca las cosas ni oír con esa calidad el sonido".

"Hemos trabajado con los mejores ingenieros de sonido en Nueva York, en Brasil y en España y hemos mezclado en sonido Atmos. Está todo hecho para que la experiencia auditiva y musical sea lo máximo que hay", ha especificado.

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De producción sevillana a cargo de Womack Studios y Lolita Films -además de Fernando Trueba Producciones-, el director subraya que 'Bajañí' "es una película andaluza que además empieza en Andalucía", y que se trata de un filme que invita a hacer una pausa.

"Empezar una película con un solo de guitarra en una cueva en Pescadería, en Almería, es como decir 'siéntate, olvídate un poquito de todo y a ver si eres capaz de disfrutar'", asegura Trueba, para quien este inicio es también una manera de "establecer las reglas del juego desde el principio: no solo el público te selecciona a ti, tú también seleccionas al público".

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Con la idea de rodarla en la cabeza desde antes de la pandemia, el cineasta explica que Niño Josele, al que conoce desde el año 2000 y con quien ha compartido numerosos trabajos musicales, es "el punto de partida" de 'Bajañí', un proyecto al que llevaban tiempo "dando vueltas y hablando mucho de él".

Agradece a la productora sevillana su apuesta por la película e insiste en que han sido "muy felices" haciéndola, algo que esperan que ahora se traslade al público para que disfrute de la misma forma cuando se produzca su estreno comercial el próximo enero.

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Trueba pone como ejemplo una anécdota en Nueva York después de rodar la escena con Rubén Blades y con Ron Carter. "Me encontré a Josele en un pasillo intentando esconderse, llorando como un niño de la emoción y confesando que no lo iba a olvidar en su vida", recuerda.

"Estábamos haciendo esto que habíamos hablado tantas veces", destaca el cineasta, que considera "muy bonito" haber hecho esta película y avanza que, tras alcanzar este "sueño", su próximo proyecto será una comedia. EFE

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(Foto) (Vídeo)(Audio)