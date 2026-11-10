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Abascal bate el récord de 'La Revuelta': la más vista con 4,8 millones de espectadores

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Madrid, 10 nov (EFE).- La entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, en 'La Revuelta' de TVE se ha convertido en la emisión más vista de la historia del programa de David Broncano, con una audiencia media de 4.815.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,6 %.

Según los datos de Barlovento Comunicación, Abascal supera así los 4.387.000 espectadores que reunió Pedro Sánchez el pasado 22 de octubre, aunque no su cuota de pantalla del 33,9 %.

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La entrevista a Abascal fue lo más visto del lunes en televisión, por delante de la que concedió el presidente del Gobierno a Javier Ruiz en La Séptima. La Revuelta con Abascal fue vista durante al menos un minuto por 8.670.000 espectadores únicos, lo que supone el 18,2 % de la población española. EFE

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