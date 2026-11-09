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Una treintena de artistas de Cataluña componen una canción sobre la crisis de la vivienda

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Barcelona, 9 nov (EFE).- Una treintena de artistas, la mayoría de Cataluña, han compuesto 'Estimada Valentina', una canción coral para dar apoyo a la lucha por el derecho a la vivienda cuyos beneficios se destinarán al Sindicat de Llogateres de Catalunya.

Según ha informado el sindicato en un comunicado este lunes, la obra narra la angustia de una mujer ante un desahucio inminente -expresada a través de una carta a su amiga Valentina- y también la esperanza que siente al ver cómo la organización comunitaria y sindical logran revertir la situación y frenar el lanzamiento.

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Los artistas participantes son: 31 FAM, Alba Armengou, Àlex Perez, Al·lèrgiques al Pol·len, Alosa, BOLTÓGRANDE, Dan Peralbo i El Comboi, Edna Sey, Els Amics de les Arts, FADES, Figa Flawas, Flashy Ice Cream, gavina.mp3, Gerard Quintana, Ginestà, Joan Dausà, Judit Neddermann, Kelly Isaiah, La Ludwig Band, Maio, Mama Dousha, Maria Hein, Maria Jaume, Miki Núñez, Monique Makon, Sandra Monfort, Sexenni, Souto, Suu, Svetlana, The Tyets, Triquell, Ven’nus, Xavi Sarrià y Xicu.

La canción, impulsada por Ginestà, ha sido compuesta por Pau Serrasolsas, ha sido gravada en Medusa Studio y cuenta con Roger Rodés en la mezcla, Andrea Puig como guitarrista, Gerard Sala al piano y Àlex Pérez en los sintetizadores.

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La iniciativa llega dos días antes de la huelga general del 11N, un escenario en el que el Sindicat de Llogateres quiere conseguir que prosperen "medidas estructurales como la reducción drástica del precio del alquiler, los contratos indefinidos o un impuesto a la riqueza para que se destine al parque público de vivienda". EFE

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