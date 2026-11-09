Sandrine Soubeyrand, sobre el Madrid: "Querrán ganar, sus resultados no han sido buenos"

Guardar

Madrid, 9 nov (EFE).- La entrenadora del Paris FC Sandrine Soubeyrand advierte de las intenciones y aspiraciones del Real Madrid, necesitado de la victoria para lograr su objetivo, la clasificación, después de unos resultados que "no han sido buenos", en vísperas del choque entre ambos este martes, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

"Es un partido diferente, nos enfrentamos a un adversario sólido, que defiende bien, pero con grandes capacidades de transición. Será un partido de alto nivel, ellas querrán ganar, porque se ve que quieren clasificarse tras todos los refuerzos que han hecho, y sus resultados hasta ahora no han sido buenos", añadió.

PUBLICIDAD

La entrenadora incidió en la baja de Clara Mateo, su capitana y autora de seis goles esta temporada: "El equipo no está a tope, nos afecta la sanción de Clara [Mateo], y también tenemos otras jugadoras que tienen problemas musculares menores, nada serio, pero que no están para jugar esta semana al menos. Pero esperamos el regreso de dos jugadoras el martes".

"No dependemos de ella, pero es protagonista en nuestra ofensiva. Jugamos con las jugadoras que están disponibles. Vamos a jugar de forma alternativa, con otras cualidades. Cuando está Clara, es un activo extra, pero confío en mis jugadoras. Tenemos capacidad de crearle problemas a cualquier adversario con o sin Clara. El objetivo es no depender de ella, el año pasado sí que dependíamos, ahora tenemos diferentes opciones con diferentes perfiles, y mañana espero que otras aparezcan", resaltó.

PUBLICIDAD

Será el sexto enfrentamiento entre estos dos equipos, el cuarto en dos temporadas. "Es un nuevo partido, una nueva temporada. Han cambiado a varias jugadoras, han reforzado su plantilla, nosotras también. Va a ser un partido diferente. Tienen tres puntos, nosotras dos, nuestro objetivo es sacar al menos un punto. Tenemos ambición, sabemos que será difícil, porque son un muy buen equipo", puntualizó Soubeyrand.

El Paris llega al Di Stéfano después de ganar 5-0 al Montpellier este fin de semana. "Es interesante haber marcado tantos goles en un partido, pero no creo que hayamos reencontrado nada, no lo habíamos perdido. No habíamos sido tan efectivas en otros encuentros, esta vez sí, contra un equipo que no es fácil de gestionar, que juega con bloque bajo, pero hemos encontrado soluciones, marcaron cinco jugadoras diferentes", apuntó la entrenadora. EFE

PUBLICIDAD