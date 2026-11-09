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Sánchez ve evidencias para investigar la presunta reunión del abogado del PP con Koldo García

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que existen evidencias para que la Justicia investigue la presunta reunión entre un abogado del PP y el exasesor ministerial Koldo García y ha vuelto a exigir explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo ha dicho no saber si desde el PSOE se ha mantenido alguna reunión con la defensa de García, aunque le resta importancia y considera que reuniones entre abogados "dentro del mundo judicial tienen su logica".

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En una entrevista en 'La Séptima' que ha sido recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha pedido explicaciones a Feijóo, después de que García asegurase que desde el PP le ofrecieron un millón de euros para testificar en contra de Sánchez en sede judicial.

El PP lo ha negado, pero la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra admitió que se produjo un encuentro, aunque rechazó que se le ofreciese dinero. Sánchez ha hecho hincapié en las palabras de Gamarra y ha exigido a Feijóo explicaciones sobre este asunto.

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El presidente considera que es de "extraordinaria gravedad" y piensa que "hay pruebas para iniciar una investigación". "Igual que la Justicia es celosa en la investigación de causas judiciales que afectan a mi partido, pues que lo sea también en esta caso", ha reclamado.

En la misma línea, ha reprochado que el medio Ok diario "pagó la defensa" de Koldo García a cambio de que le difamase a él y a su familia y así hacer "caer" al Gobierno y considera que es más grave que una posible reunión del PSOE con al defensa del exasesor, que ha sido condenado a 19 años de prisión por corrupción.

"Esto es más grave. No es que tú tengas una relación, un abogado con otro abogado que, en fin, esto dentro del mundo judicial tiene su lógica", ha indicado.

"Aquí de lo que estamos hablando es de que la acusación es págame la defensa, que yo lo que hago es difamar con mentiras al presidente del Gobierno, a su esposa y al Gobierno de España", ha zanjado.

ZAPATERO NO LE PREGUNTÓ SOBRE PLUS ULTRA

En la misma línea, ha defendido que ha actuado con contundencia antes los casos de corrupción que han afectado a su partido y a dirigentes de su máxima confianza como el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán.

Respecto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que nunca le habló de la aerolínea 'Plus Ultra', en el centro de la investigación por tráfico de influencias en la que está siendo investigado, ni de ninguna empresa.

Sobre las joyas encontradas en su despacho, Sánchez ha dicho que, dado que le conoce y ha hablado mucho con él "lo último que quiere es volver a tener esas joyas".

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EuropaPress

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