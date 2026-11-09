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Sánchez sobre dimisión de Puente:Sin habérmelo consultado, en aquel momento fue un acierto

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Madrid, 9 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha admitido este lunes que el ya exministro de Transportes Óscar Puente le comunicó su dimisión irrevocable unos minutos antes de hacerla pública y, aunque en un primer momento él no lo veía claro, ahora ha subrayado que hizo lo correcto.

"Sin habérmelo consultado, en aquel momento fue un acierto", ha dicho en una entrevista en La Séptima, donde Sánchez ha sido tajante sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo): "La responsabilidad siempre es mía. Yo soy presidente del Gobierno", ha dicho, y ha señalado que por eso desde el primer minuto era importante trasladar su empatía y compromiso con las víctimas, sus familiares y los heridos".

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Tras indicar que todos los gobiernos se enfrentan a este tipo de crisis y la cuestión es cómo se respondemos, ha reiterado que su Ejecutivo lo hace "dando la cara con absoluta transparencia (...), también estando del lado de las víctimas".

Y también "con una asunción de responsabilidades políticas por parte del ministro Puente", algo que, en su opinión, ha dignificado la política y ha ayudado a reconstruir, "aunque sea un poco".

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Sánchez ha explicado que desde la tragedia de Urda habló con Puente "durante muchos días a todas horas", pero la decisión de dimitir se la comunicó cuando estaba compareciendo en la Diputación Permanente del Congreso.

"Y yo viéndolo ahora en perspectiva, creo que el haber dado la cara y al haber explicado con total transparencia (...) yo creo que si había que asumir esas responsabilidades políticas era precisamente en ese momento. Y sin habérmelo consultado, yo creo que haberlo hecho en ese momento fue un acierto", ha confesado.

Según Sánchez, se quedó "un poco sorprendido", pero "hizo lo correcto", porque con ello no solamente ha contribuido a dignificar la política, sino que también es un gesto de empatía con las víctimas y con sus familiares.

También ha reconocido "el extraordinario trabajo que ha hecho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", los profesionales sanitarios y el Gobierno autonómico liderado por Emiliano García Page.EFE

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