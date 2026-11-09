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Sánchez prevé una movilización histórica que superará el 70 % de participación de 2023

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Madrid, 9 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado este sábado convencido de que en las elecciones del 29N habrá "una movilización histórica que de lejos va a superar el 70 % de participación" de 2023 y una victoria progresista, para que, ha ironizado, "mucha gente diga, Pedro Sánchez, qué hijo de puta".

En una entrevista en La Séptima, Sánchez ha dicho que aún no han cerrado fechas sobre los debates electorales, después de que haya habido un acuerdo para que sea la Academia de Televisión la que los organice, y ha lamentado que el PP haya vetado a los medios públicos para celebrarlos.

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"Ahora lo más importante es frenar la involución", ha asegurado, convencido de que hay muchos avances que hoy están puestos en cuestión "por la involución que representan el PP y Vox" y que eso va a llevar a una "movilización histórica" que superará la de las elecciones de 2023.

Unas elecciones que se ha mostrado seguro de poder ganar y con cuyo resultado dará la vuelta a los insultos que ha dicho recibir por parte de simpatizantes de PP y Vox y que el día 29 de noviembre, tras el escrutinio, "mucha gente diga, Pedro Sánchez, qué hijo de puta".

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Preguntado por si dejará la política si pierde las elecciones, ha dicho que no contempla esa opción: "Me han dado por jubilado en muchas elecciones y aquí digo cotizando a la Seguridad Social".

Sobre la corrupción, ha insistido en que a él le produce asco y que el PSOE ha actuado "con total contundencia (...) cueste lo que cueste y caiga quien caiga" y, mientras los socialistas han expulsado la corrupción, el PP "la ha comprado y esto es muy grave".

Ha sido en alusión a las declaraciones de Koldo García de que el abogado del PP le había propuesto pagarle un millón de euros para que mintiera sobre él, su mujer y el Gobierno, una cuestión en la que, a su entender, "hay pruebas que efectivamente están demostrando que puede haber evidencias como para iniciar una investigación" judicial.

"Mientras nosotros hemos cortado la corrupción, el PP la ha comprado", ha añadido.

Sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha asegurado que ha tenido "muchas reuniones" con él y que "nunca" le ha hablado de Plus Ultra ni de ninguna empresa vinculada a la aerolínea, y ha dicho que "conociéndole" "lo último que quiere es volver a tener esas joyas, que ahora están bajo custodia de la autoridad judicial".

Sánchez ha confirmado que antes del 29N habrá Consejos de Ministros extraordinarios porque quedan temas sociales pendientes, si bien no ha detallado si en alguno de ellos van a aprobar el indulto del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "La disposición es hacerlo, pero me está preguntando si antes o después (de las elecciones) y esa decisión no la tenemos tomada, entre otras cosas, porque el proceso de indulto sigue su curso", ha subrayado.

Respecto a la huelga general, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha acusado de poner en duda este derecho de los trabajadores, al tiempo que ha opinado que esa convocatoria "no va contra nadie", va contra uno de los principales problemas que tiene la sociedad y que exige del compromiso de todas las instituciones, que es el acceso a la vivienda.

Sánchez ha dicho no estar de acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo sobre la llamada ley de nietos porque el voto es un derecho fundamental y además se trata de una norma que trata de resarcir "una deuda moral e histórica" que tiene España con aquellos que tuvieron que irse al exilio por la guerra civil.

"Qué contradicción, los padres no pueden votar y los hijos sí pueden votar. Pero a mí de verdad yo no salgo de mi asombro. Por supuesto, acato, como no puede ser de otra manera, esta resolución, pero sinceramente no la comparto", ha agregado.

A renglón seguido, ha confiado en que el Tribunal Constitucional "ponga las cosas en su sitio", desde el convencimiento de que "si hay un derecho fundamental en una democracia, en una gran democracia como es España, es, por supuesto, el derecho a la participación política".

Sánchez ha admitido que la regulación de las plataformas digitales se ha quedado "en el tintero" en las Cortes Generales con el adelanto electoral y ha confiado en que se pueda culminar en la próxima legislatura, con el estudio de las posibles responsabilidades penales de los dirigentes de estas plataformas.

Idea que ha trasladado tras conocerse hoy que Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

Una cuestión de la que se ha comprometido a hablar con la Fiscalía "para ver cómo se puede actuar" ante un hecho tan grave como el denunciado porque "es un escándalo y hay que investigarlo y hay que saber exactamente qué perímetro penal tiene esta noticia".

"Y si tenemos que suspender una red social, no le quepa duda de que lo vamos a hacer porque antes que nada están los derechos de los menores", ha zanjado.

Respecto al Mundial de Fútbol que se va a disputar en 2030 en España, Portugal y Marruecos, Sánchez ha recordado que es la FIFA la que decide dónde se juega la final del campeonato y ha dicho que cuando este verano España ganó la copa en Estados Unidos y Donald Trump entregó el trofeo a la selección fue "un auténtico orgasmo político". EFE

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