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Rafa Márquez inicia preparación de México para el juego ante Jamaica en Liga de Naciones

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Riviera Maya (México), 9 nov (EFE).- Rafael Márquez, seleccionador de México, arrancó este lunes en Riviera Maya, Quintana Roo, la preparación de su equipo con miras al partido de ida de cuartos de final ante Jamaica de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Márquez, y su cuerpo técnico, decidieron trasladar la concentración de la selección al sur de la República Mexicana para tener condiciones similares a las que enfrentarán en su visita al estadio Nacional de Kingston, Jamaica, el próximo 14 de noviembre.

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El juego de vuelta de esta serie se realizará el día 17 en el estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, al norte del país.

Los jugadores convocados trabajaron en el centro turístico Mayakoba.

Márquez estuvo muy activo en la primera práctica. Dio indicaciones y puso la muestra con el buen pie que lo caracterizó en su época de jugador en la que triunfó con el Barcelona español y con la selección mexicana, con la que asistió a cinco Copas del Mundo.

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Trabajo físico en el campo y fútbol en espacios reducidos formaron parte de las actividades desarrolladas en esta primera jornada de entrenamiento.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadsiah, se mostró entusiasta en su regreso al equipo, luego de que se perdió la fecha FIFA de septiembre y octubre pasado por una lesión.

Alexis Vega, artillero del Toluca, quien también recibió su primer llamado, trabajó con intensidad; mostró la fuerza que lo caracteriza en la liga local, lo mismo que Jesús Corona, del Monterrey, quien también acudió a su primera convocatoria con Márquez.

Armando González, del Olympiakos griego, y Armando León, del NK Osijek, se reportaron hoy con el combinado nacional y se espera que Santiago Giménez, del Oporto portugués, arribe más tarde.

México buscará ante Jamaica su primera victoria bajo el mando de Márquez, quien se convirtió en el máximo responsable del Tri, luego del Mundial 2026, que fue dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre.

En sus primeros partidos amistosos al frente de la selección, Márquez tuvo par de empates ante Colombia y Perú, ambos 1-1, y derrotas por 3-0 con Estados Unidos y por 2-0 frente a Chile. EFE

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