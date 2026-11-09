Marc Márquez y Manuel González salvan la cita catarí con sus opciones al título intactas

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- Los españoles Marc Márquez y Manuel González han conseguido salvar intactas y con éxito las opciones al título en sus respectivas categorías del Gran Premio de Catar que se disputó el domingo en el circuito de Lusail.

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Marc Márquez era quien llegaba con más opciones de proclamarse campeón del mundo en Lusail, aunque él mismo se encargó de señalar a lo largo de todo el fin de semana que 'no tocaba' y acertó en sus aseveraciones, aunque su victoria en la carrera 'sprint' y la segunda posición en el gran premio prácticamente dejan sentenciado el título en Portimao (Portugal).

Por el rendimiento de las Aprilia y a pesar de ser el vencedor en Catar de la pasada temporada, Marc Márquez sabía que no iba a ser un fin de semana fácil, pero supo sacar lo mejor de lo que era capaz para finalizar la criticada cita de Catar, a donde muchos pilotos declararon que no querían ir por el cercano conflicto bélico del Estrecho de Ormuz, con un resultado tremendamente positivo.

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A pesar de la caída de Marco Bezzecchi en la carrera 'sprint', considerada de manera acertada como un 'lance de carrera' por Dirección de Carrera, el italiano supo sobreponerse al percance con una clara y contundente victoria el domingo, sin cometer los errores del sábado, al asumir el 'control' de la carrera desde el mismo momento en que se apagó el semáforo.

Así, si Marc Márquez cumplió con su cometido, mención especial se merece un Jorge Martín que, apenas catorce días después de fracturarse el radio de su brazo derecho fue capaz de remontar desde la undécima posición de la salida hasta el podio en la carrera 'sprint', una auténtica heroicidad, aunque sabía que el domingo iba a ser muy distinto, con el doble de vueltas por recorrer.

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Y así fue. Su compañero de equipo ganó sin paliativos, pero a él le costó remontar en la misma medida que el sábado y tuvo que dar por buena una séptima plaza que, en el peor de los casos, le mantiene vivo en la pelea por el mundial, aunque no lo tendrá nada fácil el madrileño de San Sebastián de los Reyes en Portugal.

A Marc Márquez le bastará con ganar la carrera 'sprint' del circuito de Portimao para ser campeón o, en caso de no ser así, acabar por delante de Jorge Martín con varios puestos de diferencia para adjudicarse matemáticamente el título ya el sábado, por los sesenta puntos de ventaja que tiene sobre su compatriota y los 74 respecto de Bezzecchi.

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Ninguno de los dos aspirantes al título en Moto2, los españoles Manuel González e Izan Guevara estuvo a la altura de las circunstancias en Lusail, en ambos casos por problemas técnicos, aunque la situación se ha puesto mucho más favorable al madrileño que al de Palma de Mallorca.

La retirada de Izan Guevara con problemas de rendimiento durante la carrera cercenaron en gran medida sus aspiraciones, a sabiendas de que Manuel González tampoco pasaba por su mejor momento, aunque salvo la situación de una manera mucho más positiva que él con un sexto puesto que le da 13,5 puntos de ventaja en el campeonato.

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La victoria de Daniel Holgado en Moto2 resultó incuestionable, a pesar del esfuerzo de Alex Escrig por conseguir su primer triunfo en el mundial para tener que conformarse con el tercer puesto final, aunque toda la atención de la carrera estuvo centrada en González y Guevara.

Ninguno de los dos pudo destacar, eso se percibió ya desde los entrenamientos, en los que ambos tuvieron claro que sus opciones iban a pasar por resistir al máximo y, en ese trance, el más beneficiado acabó siendo 'Manugas' González, pues el motor de Izan Guevara ya demostró durante los entrenamientos que no estaba a la altura de su competencia. EFE

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