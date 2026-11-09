Las Palmas gana al Eldense con el segundo gol de Jefté y el primero de Álex Suárez

Guardar

Madrid, 9 nov (EFE).- La UD Las Palmas ganó este lunes al Eldense por 2-0 con el segundo gol de la temporada en LaLiga Hypermotion de Jefté Betancor y el primero de Álex Suárez.

- Clasificación tras la 13ª jornada:

PUBLICIDAD

- Con 8 goles: Miguel de la Fuente (Almería); Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna); Enric Gallego (2p) (Tenerife)

- Con 7 goles: Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 6 goles: Suero (Castellón); Percan (Córdoba)

- Con 5 goles: Jordi Cano (Andorra); Antoñito Cordero (1p) (Cádiz); Yaser Asprilla (COL) y Vanat (1p) (UKR) (Girona); Carlos Domínguez (Oviedo); Arnu (Valladolid)

- Con 4 goles: Curro Sánchez (3p) y Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta); Eder García (Córdoba); Iván Gil (1p) (Eibar); Jorge Pascual (Granada); Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas)

PUBLICIDAD

- Con 3 goles: Higinio (2p) (Albacete); Cipenga (COD) (Almería); Lautaro (1p) (URU) (Andorra); David González y Karrikaburu (Burgos); Pablo Santiago y Jakobsen (DEN) (Castellón); Óscar Marcos y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Jon Guruzeta (Eibar); Rastrojo (Eldense); Carles Pérez (Girona); Miyashiro (JPN) (Las Palmas); Morata (Leganés); Pablo Torre (Mallorca); Gorosabel y Astiazaran (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas, Sarco (ARG) y Guille Rosas (Sporting Gijón); Latasa (Valladolid) y Ponceau (FRA)

- Con 2 goles: San Bartolomé y Alex Rubio (Albacete); Nico Melamed, Javi Muñoz y Arribas (1p) (Almería); Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Luengo (Burgos); Vladys (UKR) e Ibon Sánchez (Cádiz); Sienra (ARG) y Álvaro García (Castellón); Somuah (GHA) (Celta Fortuna); Isma Ruiz, Diego Bri y Víctor (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez, Madariaga y Pejiño (Eibar); Fidel (1p), Olabarrieta y Carmona (Eldense); Abel Ruiz (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p), Pedro Alemañ y Emeka (Granada); Pezzolesi, Iván Jaime, Manu Fuster y Jefté Betancor (Las Palmas); Naim García, Gharbi (TUN) y Álex Millán (Leganés); Álex Sala (Mallorca); Pablo Sáenz, Goti y Estanis Pedrola (Oviedo); Gorka Carrera y Mariezkurrena (Real Sociedad B); Óscar Sanz (Sabadell); Christian Gomis (SEN); Barberá, Miguel Rubio y y Tai Abed (Valladolid).

PUBLICIDAD

- Con 1 gol: Dani Bernabéu, Rober González, Vallejo y Pacheco (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA), Chirino (NED) y Quim Junyent (Almería); Carrique (FRA), Álex Calvo, Domenech, Sidibe y Golubovic (SRB) (Andorra); Llabrés y Dadie (Burgos); Izeta (1p), Javi Castro, Moueffek (MAR) y Borja Vázquez (Cádiz); Fran Castillo, Barri, Maty Orozco (COL) (Castellón); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Camacho y Yann Bodiger (1p) (FRA) (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI) y Rubén Alves (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Javi Martón (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Justin Smith (CAN) y Roberto López (1p) (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Van de Beek (NED), Bryan Gil y Unai Hernández (Girona); Bourama, Manu Lama, Gambín, Gumbau, Rodelas y Rubén Alcaraz (Granada); Enrique Clemente, Sandro Ramírez y Elías Romero y Álex Suárez (Las Palmas); Miguel Atienza y Soko (CAM) (Leganés); Buksa (POL), Raíllo y Luvumbo (ANG) (Mallorca); Dani Calvo, Chris Ramos, Enzo Pérez, Alberto Reina, Samu Rodríguez, Jacobo González e Ilyas Chaira (MAR) (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Kita (JPN) y Jon Balda (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Edgar González y Eneko (Sabadell); Juan Otero (COL), Duñabeitia, Iosifov (RUS), Pablo García y Gelabert (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela, Grant-Leon Ranos (ARM) y Nacho Gil (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr., David Torres y Garriel (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar); Ruperez (Real Sociedad B, contra Almería); Pulido (Almería, contra Oviedo); Óscar Sanz (Sabadell. contra Eibar); Fuoli (Sabadell, contra Eibar); Anuar (MAR) (Ceuta, contra Córdoba).EFE

PUBLICIDAD