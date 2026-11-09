La Academia de Televisión confirma su disposición a celebrar los debates electorales

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Madrid, 9 nov (EFE).- La Academia de Televisión ha confirmado su disposición a celebrar los debates electorales del 29N, para lo que ofrecerá la señal institucional que podrán ofrecer en directo todos los medios de comunicación interesados.

El PP ha aceptado la propuesta del PSOE para que los debates electorales se celebren en la Academia de Televisión, lo que incluye tanto el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como el previsto entre los principales cuatro candidatos de las elecciones del 29N.

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En un comunicado, la institución que preside María Casado ha informado de que, ante la nueva convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual "confirma su disposición para ofrecer a los ciudadanos el debate o debates electorales televisados que consensuadamente se estimen oportunos".

Para ello, ofrece a televisiones y partidos la fórmula de la señal institucional de anteriores debates, como hizo en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019.

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La Academia de Televisión ha resaltado que ha sido siempre "punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política".

"Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", concluye la Academia en el comunicado. EFE

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