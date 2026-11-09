Espana agencias

Julián Calero, octavo relevo en los banquillos de Segunda

Guardar

Madrid, 9 nov (EFE).- Julián Calero, destituido este lunes como entrenador del Real Oviedo, es el octavo relevo en los banquillos de LaLiga Hypermotion en lo que va de la temporada 2026/2027.

La salida de Calero se produce tras la decimotercera jornada, que ha significado también, según se anunció este sábado pasado, la marcha de José Juan Romero como entrenador del Ceuta.

PUBLICIDAD

- Relevos en los banquillos de Segunda 2026-2027:

Jorn.

Entrenador

Club

Sustituto

-

Imanol Idiakez

Cádiz

Albert Celades

 4.ª

Claudio Barragán

Eldense

Javi Calleja (1)

 8.ª

Alberto González

Albacete

Joseba Etxeberría

 9.ª

Rubén de la Barrera

Las Palmas

Albert Sánchez (2)

10.ª

Rubén Albés

Leganés

Luis Carrión

10.ª

Albert Celades

Cádiz

Borja Jiménez

13.ª

José Juan Romero

Ceuta

Sergio Lobera

13ª

Julián Calero

Oviedo

(-) Albert Celades reemplazó a Imanol Idiakez cuatro días antes de empezar la liga

(1) Josep Ferrando entrenó de forma interina al Eldense en la quinta jornada.

(2) El fichaje de Albert Sánchez se anuncia el 29 de octubre, después de que Juan Manuel Rodríguez ocupara el cargo de forma interina tras la marcha de Rubén de la Barrera. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

Shock en plató ante las palabras del último expulsado de ‘Supervivientes: All Stars’ y conocemos a los cuatro finalistas del concurso

El programa de Telecinco ha vivido uno de sus momentos más tensos tras el enfrentamiento entre Rosa Benito y Asraf

Shock en plató ante las palabras del último expulsado de ‘Supervivientes: All Stars’ y conocemos a los cuatro finalistas del concurso

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los sondeos publicados este lunes sitúan a los populares en primera posición, pero reflejan una recuperación de los socialistas

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 9 de noviembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 9 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”