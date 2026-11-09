Hoy será noticia. Martes, 10 de noviembre

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Los reyes asisten a la misa funeral por las víctimas del accidente de Urda

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Toledo (EFE).- Los reyes asistirán este martes en la catedral de Toledo a la misa funeral que ofrece la archidiócesis en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas.

La ceremonia religiosa, que comenzará a las 19:00 horas, estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y asistirán a ella el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, en representación del Gobierno; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y presidentes autonómicos, entre otras autoridades.

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HUELGA RENFE

Arranca la huelga en Renfe convocada por los maquinistas de Semaf

Madrid (EFE).- A las 00:01 horas de este martes ha comenzado la primera de las dos jornadas de huelga convocadas para esta semana por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos" para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria.

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A diferencia de la de hoy, que finalizará a las 23:59 horas, la segunda trascurrirá el jueves en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas. Además, el tráfico ferroviario también estará condicionado esta semana por la huelga general del miércoles en toda España.

INMIGRACIÓN CANARIAS

El Gobierno aborda con el presidente canario la presión migratoria de El Hierro

Madrid (EFE).- El Gobierno reúne este martes a la Comisión Interministerial de Inmigración, a la que asistirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la presión migratoria de los últimos días en el archipiélago y, en particular, la situación que se vive en la isla de El Hierro.

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Un total de 5.857 personas han llegado a Canarias en 57 cayucos, pateras y lanchas neumáticas desde el 1 de noviembre hasta las 17.00 horas del martes, según cifras oficiales a las que ha tenido acceso EFE.

ELECCIONES GENERALES

Continúa la precampaña en vísperas de la huelga general

Madrid (EFE).- Los partidos políticos continúan con sus actos de precampaña en vísperas de la huelga general del 11M, en una jornada en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará su programa electoral para los comicios del 29 de noviembre.

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El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, ante la proximidad de los comicios.

TIEMPO BORRASCA

Protección Civil mantiene la alerta por lluvias y vientos de Bruna y la llegada de Charles

Madrid (EFE).- Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temporal de lluvias fuertes y persistentes, rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo, a consecuencia de la borrasca Bruna y la llegada en los próximos días de Charles, que dejará precipitaciones fuertes o muy fuertes en las mitades sur y oeste peninsulares.

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Además, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento de componente sur y oeste irá arreciando a medida que se aproxime esta segunda borrasca, lo que dará lugar a un importante temporal marítimo y a rachas muy fuertes en Canarias y el oeste y suroeste peninsular, por encima de los 90-100km/h en áreas montañosas, sin descartar que se supere este umbral en otros puntos.

HUELGA GENERAL

Los sindicatos ultiman los preparativos para la huelga general

Madrid (EFE).- Los sindicatos UGT y CCOO ultiman los preparativos para la huelga general del miércoles 11 de noviembre en favor del derecho a la vivienda y por la mejora de los salarios, que culminará con manifestaciones vespertinas en todo el país y que ha desencadenado una guerra política sobre los objetivos de la convocatoria, a las puertas de una elecciones generales.

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El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que oscilan entre el 52 % y el 85 % para los vuelos que conecten la península con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en la jornada de huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre.

ACCIDENTE FERROVIARIO

Carlos Cuerpo recibe este martes a la plataforma de víctimas del accidente de Angrois

Santiago de Compostela (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recibirá hoy martes en Madrid a representantes de la plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Angrois, que causó ochenta muertos y más de ciento cuarenta heridos en esta parroquia compostelana el 24 de julio de 2013.

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Según expone la plataforma de víctimas en un comunicado, Cuerpo accede por primera vez a esta petición después de que el propio Puente rechazase darles audiencia tras solicitarlo el pasado agosto de 2024.

VIOLENCIA MACHISTA

Comienza este martes el juicio al acusado de asesinar a su exmujer y dos hijos en Cuenca

Cuenca (EFE).- La Audiencia Provincial de Cuenca acogerá desde este martes el juicio por el triple crimen cometido en Las Pedroñeras (Cuenca) en junio de 2024, en el cual el único acusado se enfrenta a la petición de dos penas de prisión permanente revisable y otros 27 años de cárcel, por los asesinatos de su exmujer y sus dos hijos menores de edad.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado se enfrenta a una petición del Ministerio Público de dos penas de prisión permanente revisable -una por el asesinato de cada hijo- y otros 27 años de prisión por el de su mujer.

EL TIEMPO

El martes, tiempo muy inestable, con precipitaciones y rachas de viento fuertes

Madrid (EFE).- La situación de inestabilidad meteorológica continuará el martes, y se profundizará con la entrada de frentes asociados a la borrasca Bruna y de una nueva borrasca denominada Charles, que dejará precipitaciones abundantes y vientos fuertes en la mitad occidental de la península, donde Castilla y León y Extremadura tienen activado el aviso rojo desde primeras horas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con alguna tormenta aislada en la vertiente atlántica, más abundantes e intensas en el oeste y sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, sudoeste de Castilla y León y Andalucía occidental.

EFE

fp