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Gamarra no ve dudas en la actitud del PP con Koldo porque pidió 30 años de cárcel para él

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Melilla, 9 nov (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP nacional, Cuca Gamarra, ha dicho que “no hay dudas” en la actitud del PP respecto a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, porque pidió para él 30 años de prisión “en el primer banquillo en el que se sentó”.

A preguntas de los periodistas, Gamarra ha afirmado que esa petición de cárcel era superior a la de la Fiscalía y de la condena que finalmente tuvo el exasesor, “lo cual no deja ninguna duda de cuál ha sido la actitud del Partido Popular”.

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“Ante las mentiras, francamente no tenemos nada más que decir, y en cuestión de la reunión que existió, se han dado todas las explicaciones”, ha dicho al ser preguntada sobre si el PP mantiene que su abogado nunca se reunió con Koldo García.

El PP negó el jueves una supuesta oferta económica del abogado del partido a Koldo García a cambio de información para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez después de que la Cadena SER publicara que el exasesor pactó con el letrado del PP Alberto Durán un millón de euros y el pago de su defensa judicial a través de la empresa editora de Okdiario.

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Fuentes de Génova consultadas por EFE rechazaron entonces la acusación y declinaron hacer más comentarios para no amplificar la información. EFE

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