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El Rayo Vallecano, preocupado por la lesión de Jozhua Vertrouwd

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Madrid, 9 nov (EFE).- La lesión del defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd en el último partido frente a la Real Sociedad mantiene preocupado al cuerpo técnico del Rayo Vallecano y a su entrenador, Beñat San José, que vio cómo su jugador solo pudo aguantar diez minutos sobre el césped de Anoeta y tuvo que ser sustituido con problemas físicos.

El internacional neerlandés ingresó al campo en el minuto 77 en sustitución de Adrià Pedrosa, dentro de un cuádruple cambio realizado por Beñat San José, pero solo pudo estar en el partido diez minutos antes de ser sustituido por el brasileño Alemao.

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El cambió lo pidió el propio jugador. "Tenía problemas físicos y por eso lo cambié. Ha sido un cambio por problemas físicos. Tuvo una acción bastante fuerte y veremos qué nos dice el doctor para saber lo que le pasa", informó en conferencia de prensa, Beñat San José, que espera estos primeros días de la semana un diagnóstico para esa lesión.

Jozhua apenas está teniendo protagonismo esta temporada en el Rayo. Solo suma 191 minutos en Liga y 57 en Copa del Rey contra el Recreativo de Huelva. EFE

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