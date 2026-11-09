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El PSOE propone que la Academia de Televisión organice el cara a cara y el debate a cuatro

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Madrid, 9 nov (EFE).- El PSOE ha propuesto este lunes que sea la Academia de Televisión la entidad encargada de organizar tanto el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como el debate entre los principales cuatro candidatos de las elecciones del 29N.

"Esta fórmula garantiza una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente", ha destacado el PSOE en un comunicado como "propuesta alternativa" ante la negativa del PP a que uno de los dos debates electorales planteados entre los candidatos se celebre en RTVE.

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Los socialistas han hecho la propuesta formalmente a todas las formaciones políticas y grupos de comunicación para que sea la Academia de Televisión la encargada de organizar ambos encuentros -cara a cara y debate a cuatro-, tal y como se llevó con éxito en anteriores ocasiones, ha recordado.

El PSOE reitera en el comunicado su compromiso firme con el debate democrático y con el derecho ciudadano a contrastar los proyectos políticos ante las próximas elecciones generales.

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Con el objetivo de garantizar la celebración de estos encuentros, manifiesta su defensa de un reparto equilibrado entre el servicio público y los operadores privados.

En este sentido, considera indispensable que uno de los encuentros se realice en el ámbito público y sea organizado por RTVE, mientras que un segundo debate pueda ser organizado por uno de los grandes grupos de comunicación privados.

"Debatir sin exclusividades y sin excluir a ninguna televisión, especialmente a la pública, sigue siendo un principio irrenunciable", subraya en la nota.

Así se lo pide al PP, al que recuerda que "es en las televisiones públicas autonómicas donde sistemáticamente elige el Partido Popular asistir a los debates electorales".

"Moreno Bonilla debate en Canal Sur y Díaz Ayuso en Telemadrid. Todos los dirigentes del PP respetan la institucionalidad de debatir en la televisión pública menos Núñez Feijóo que insiste en vetar a la radiotelevisión pública de España", denuncia el PSOE.

El cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder del PP, ha sido aceptado públicamente por los dos partidos, pero sigue sin cerrarse, al igual que el debate a cuatro, con PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, al que insiste en sumarse Podemos.

Las dos grandes formaciones hablan de veto o boicot de la otra. El PSOE había aceptado el cara a cara del día 16, el primer lunes de la campaña electoral, que ha planteado Mediaset -que se emitiría a la vez en Telecinco y Cuatro-, pero además exigía que se celebre el debate a cuatro en RTVE.

Por su parte, el PP rechaza acudir a la televisión pública e insta al PSOE a aceptar la propuesta de Atresmedia para organizar un debate entre los cuatro principales candidatos electorales el jueves 26.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ya se ha reunido con Mediaset para avanzar en el formato del cara a cara, a expensas de hablarlo con los socialistas, y tiene esa fecha reservada y está dispuesto a que su líder y candidato sea entrevistado en ese grupo privado.

En la campaña de las generales de 2023 se celebró un cara a cara entre Sánchez y Feijóo en Atresmedia y además tuvo lugar un debate a cuatro en RTVE en el que no quiso participar el presidente del PP. EFE

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