El Barcelona se entrena sin los internacionales

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Barcelona, 9 nov (EFE).- Tras ganar al Atlético de Madrid (1-2) en el Metropolitano y afianzar el liderato en LaLiga EA Sports, el Barcelona se ha entrenado este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper sin los futbolistas internacionales.

Los jugadores disponibles que no han sido convocados con sus selecciones han completado la primera sesión de una semana marcada por el parón de las competiciones de clubes.

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El equipo azulgrana volverá a ejercitarse este martes en las instalaciones de Sant Joan Despí bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick.

El próximo compromiso del Barcelona será el domingo 22 de noviembre, cuando recibirá en el Spotify Camp Nou al Villarreal en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. EFE

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