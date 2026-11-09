Espana agencias

Dos nuevos cayucos elevan a casi 600 los inmigrantes rescatados este lunes en El Hierro

Guardar

La Restinga (El Hierro), 9 nov (EFE).- Salvamento Marítimo ha trasladado al muelle de La Restinga este lunes por la noche a 209 inmigrantes que intentaban llegar El Hierro a bordo de dos cayucos, el cuarto y el quinto del día, lo que eleva a 597 las personas rescatadas este lunes en la isla, según datos de los servicios de emergencia.

La primera de esas embarcaciones, con 137 ocupantes de origen subsahariano, fue localizada a 13 kilómetros de isla y recibió la ayuda de la Salvamar Navia sobre las 20:30 horas.

PUBLICIDAD

La mayoría de sus ocupantes eran varones, pero también viajaban a bordo mujeres y menores de edad.

El segundo cayuco fue detectado a la misma distancia de La Restinga y sus ocupantes fueron socorridos por la Salvamar Diphda sobre las 20.45 horas.

PUBLICIDAD

Se trataba de 72 personas, entre las que había varias mujeres y niños.

Mientras se atendía a este grupo de inmigrantes en el muelle, medio centenar de vecinos de La Restinga se manifestaban contra de la gestión de esta crisis migratoria

La protesta se produjo tras una reunión convocada por la Asociación de Vecinos de La Restinga, celebrada en la plaza de esta localidad y que congregó a un gran número de vecinos para valorar la crisis migratoria que afecta a esta población y que se ha agravado en las últimas semanas, con un gran número de llegadas a su puerto.

Tras la asamblea, un grupo de vecinos marchó hasta el muelle donde estaba desplegado el dispositivo de atención de inmigrantes.

Los vecinos que participaron en la protesta gritaron consignas en contra de la ocupación del puerto y la dársena pesquera y aplaudieron el trabajo del personal de Salvamento Marítimo.

Los vecinos de La Restinga se quejan también de la acumulación de cayucos en la bahía, el hacinamiento de migrantes en algunos momentos en las instalaciones del muelle, los vertidos provenientes de los cayucos en la zona de playa y las incomodidades que genera la situación migratoria para el desarrollo de las actividades de pesca y buceo en la zona. EFE

gf/jmr/fp

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 9 de noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 9 de noviembre

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Ocho momentos clave de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ con David Broncano: del “nuestro público te hubiera abucheado” al “no has tenido huevos”

Al finalizar la entrevista, Broncano le ha dicho a Abascal que “no iba a desearle suerte”, a lo que el político le ha respondido: “Yo sí, porque vas a necesitarla. Me sale el punto cómico que tú has perdido en esta entrevista”

Ocho momentos clave de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ con David Broncano: del “nuestro público te hubiera abucheado” al “no has tenido huevos”

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Francia investiga a la Guardia Revolucionaria de Irán por los ciberataques a supermercados europeos

Por qué hay huelga general el 11 de noviembre: de la acampada en la Puerta del Sol a un paro nacional por la vivienda, los salarios y los precios

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

ECONOMÍA

El capital extranjero se lanza a por el ‘ladrillo’ español: la inversión en inmobiliario fue de 2.540 millones en 2025, un 7,3% más

El capital extranjero se lanza a por el ‘ladrillo’ español: la inversión en inmobiliario fue de 2.540 millones en 2025, un 7,3% más

Madrid desbanca a Milán y se convierte en la ciudad más cara de España e Italia para comprar vivienda

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid