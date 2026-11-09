Dos nuevos cayucos elevan a casi 600 los inmigrantes rescatados este lunes en El Hierro

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La Restinga (El Hierro), 9 nov (EFE).- Salvamento Marítimo ha trasladado al muelle de La Restinga este lunes por la noche a 209 inmigrantes que intentaban llegar El Hierro a bordo de dos cayucos, el cuarto y el quinto del día, lo que eleva a 597 las personas rescatadas este lunes en la isla, según datos de los servicios de emergencia.

La primera de esas embarcaciones, con 137 ocupantes de origen subsahariano, fue localizada a 13 kilómetros de isla y recibió la ayuda de la Salvamar Navia sobre las 20:30 horas.

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La mayoría de sus ocupantes eran varones, pero también viajaban a bordo mujeres y menores de edad.

El segundo cayuco fue detectado a la misma distancia de La Restinga y sus ocupantes fueron socorridos por la Salvamar Diphda sobre las 20.45 horas.

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Se trataba de 72 personas, entre las que había varias mujeres y niños.

Mientras se atendía a este grupo de inmigrantes en el muelle, medio centenar de vecinos de La Restinga se manifestaban contra de la gestión de esta crisis migratoria

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La protesta se produjo tras una reunión convocada por la Asociación de Vecinos de La Restinga, celebrada en la plaza de esta localidad y que congregó a un gran número de vecinos para valorar la crisis migratoria que afecta a esta población y que se ha agravado en las últimas semanas, con un gran número de llegadas a su puerto.

Tras la asamblea, un grupo de vecinos marchó hasta el muelle donde estaba desplegado el dispositivo de atención de inmigrantes.

Los vecinos que participaron en la protesta gritaron consignas en contra de la ocupación del puerto y la dársena pesquera y aplaudieron el trabajo del personal de Salvamento Marítimo.

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Los vecinos de La Restinga se quejan también de la acumulación de cayucos en la bahía, el hacinamiento de migrantes en algunos momentos en las instalaciones del muelle, los vertidos provenientes de los cayucos en la zona de playa y las incomodidades que genera la situación migratoria para el desarrollo de las actividades de pesca y buceo en la zona. EFE

gf/jmr/fp

(foto) (vídeo)